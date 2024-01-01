替代項 - SALIDO

Elementary POS

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lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...