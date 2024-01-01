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SalesMail 應用程式是透過電子郵件、文字和 CRM 發送個人化影片的最簡單方法。老年護理、多戶家庭、房地產和技術銷售領域的專業人士信賴 SalesMail 來幫助他們在競爭中脫穎而出、建立信任並更快地獲得結果。 SalesMail 在 App Store 中獲得 4.9 的評分，並且易於使用，可讓您釋放個人化影片的力量。流行的用例包括巡迴前和巡迴後的外展、虛擬巡迴、勘探、居民體驗溝通、培育訊息、自動回覆等等。 SalesMail 的用戶報告說，他們不僅獲得了更多的點擊率和回复，而且還與目標受眾建立了更牢固的關係，加快了銷售週期並更快地實現了預期的結果。
目錄:
Business
視訊電子郵件軟體

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