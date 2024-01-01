替代項 - Salebot
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Andi
andisearch.com
Andi 是下一代搜尋 - 對話式、匿名且無廣告。它的表現要好得多，因為它可以對抗垃圾郵件並保護您免受廣告技術的侵害。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支援的超級助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支援的直覺聊天介面，改變您產生和完善內容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Cognosys
cognosys.ai
徹底改變人工智慧代理空間。 隆重介紹 Cognosys，您強大的基於 Web 的 AI 代理，旨在徹底改變生產力並簡化複雜的任務。利用最先進的人工智慧技術提升您的日常生活。
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI 是一款終極工具，旨在提高專業人士和企業的生產力並釋放您的潛力。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
Twig AI 從說明文件、私人資料來源和過去的支援票中讀取、分析和寫入對客戶查詢的回應
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款程式碼知識管理工具，專為致力於有效知識共享的開發團隊而建置。借助 Swimm，每個開發人員都可以快速理解程式碼並為其做出貢獻。
Gleen AI
gleen.ai
建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智慧 (AGI) 使用者介面的開發人員。 Hebbia 的 Matrix 產品是金融、法律、政府和製藥公司使用的知識工作的副駕駛。 Matrix 透過將最複雜的任務分解為可理解的 LLM 操作，準確地處理最複雜的任務。使用者可以與 Matrix 協作，大規模提取、建構和分析數百萬份文檔，從而實現法學碩士的完整工作流程自動化。該平台經過安全構建，可以處理高度敏感的文件，並支援完整的端對端加密。
Persana AI
persana.ai
Surface 領導者最有可能購買並利用強大的數據驅動人工智慧見解和工作流程來大規模尋找、豐富、研究並向潛在客戶發送個人化訊息。立即免費開始
Ebi.Ai
ebi.ai
受惠於更滿意的客戶、增加的產能和更低的成本。 創建您公司的第一個高效能人工智慧助手，並在 15 分鐘內開始取悅客戶 - 需要零編碼或技術知識。是時候升級聊天機器人了
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI是一個集ChatGPT、Gemini、Claude於一體的平台，也是全球數千種AI產品的領航者。 * AI商店：ChatGate AI的最大賣點是AI商店，在這裡你可以找到數千種AI工具和平台來嘗試，涵蓋所有類型的生成式AI。雖然如果您可以對這些工具進行細分以更快地找到您要查找的內容會很方便，但您不能否認所提供的各種選擇。 * GPT：ChatGate AI 還提供針對特定需求客製化的聊天機器人，例如程式碼顧問、激勵助手等。這些工具本質上與 ChatGPT 相同，但進行了全新的繪製，使它們更適合特定需求。雖然這些不同的應用程式目前差異不大，但隨著技術的進步，它們還有很大...