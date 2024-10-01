替代項 - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前稱為 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，可讓您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Procore
procore.com
Procore 建築軟體可管理您的建築專案、資源和財務（從規劃到收尾）。該平台將每個專案貢獻者與專為業主、總承包商和專業承包商的行業構建的解決方案連接起來。跨團隊溝通的能力透過建立單一事實來源使合作變得更加容易。這就是 Procore 讓您的團隊輕鬆獲得完成工作所需的所有資訊的方式。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以來，Ecount Inc. 持續提供市場上最實惠且可自訂的基於雲端的企業資源規劃 (ERP) 解決方案之一。透過提供完全整合、強大的資料管理系統，Ecount ERP 已幫助全球超過 20,000 家中小企業。 Ecount ERP 使用者受益於標準化程序，該程序已針對各種行業進行了最佳化，包括製造、分銷、服務型、批發、建築等。透過使用標準化且可擴展的 ERP 程序，使用者可以從功能創新和升級中受益，而無需支付額外費用。此外，無需購買昂貴的設備和伺服器來託管該程式 - 用戶可以隨時從 PC、平板電腦和智慧型手機存取 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款專注於簡單、功能性和客製化的雲端業務管理軟體。完全掌控您的採購、銷售、庫存、財務和成本。在一個地方管理您的所有日常業務活動。非常適合所有類型的企業和零售業。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
JobTread
jobtread.com
管理建築工作最明智的方法 組織起來，按時完成您的項目，並增加您的利潤。 JobTread 是端到端施工管理軟體，可協助您管理從銷售和估算到專案完成的所有業務流程。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使訂閱企業能夠透過自動定期計費、訂閱管理和收入分析來捕獲、保留和最大化收入機會。透過與您的技術堆疊無縫集成，Chargebee 成為您收入營運的核心。優化銷售、成功和財務營運的效率，以加速訂閱收入的成長。
Knowify
knowify.com
僅適用於商業分包商和住宅改造商！有效率、無紙化地運行，並且對工作績效有比以往更好的洞察力。提供合約工作和派遣管理工具。與 QuickBooks 同步。功能：詳細的作業成本會計、專案管理、合約管理、變更單管理、ACH/信用卡付款處理、RFI、日程安排、時間追蹤、進度發票、AIA 式計費等。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家數位商務和支付供應商，幫助公司透過多種管道銷售產品和服務，透過多個接觸點獲取客戶，提高客戶保留率和收入，利用更聰明的支付選項和訂閱計費模式，並最大限度地提高銷售轉換率。該公司的客戶包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球許多其他公司。 Avangate 於2017 年3 月收購了2Checkout (www.2checkout.com)。整合的經常性收入管理- 利用新的分銷管道更多資訊www.2checkout.com
SendOwl
sendowl.com
隨時隨地在線上銷售數位產品所需的一切 — 有聲書、電子書、攝影、軟體、會員資格、活動門票、線上課程等等。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Adapty
adapty.io
Adapty 幫助行動開發者分析並增加應用程式內訂閱，在幾個小時內整合應用程式內購買，並更快、更便宜地進行獲利實驗。 - 在不發布應用程式的情況下測試應用程式內購買的價格。 - 在幾個小時內將 IAP 與簡單、開發人員友好的 SDK 整合。無需伺服器編碼。 - 透過付費專區的 A/B 測試，3 個月內將您的訂閱收入翻倍。 - 透過即時分析衡量從試用到退款的應用程式內經濟狀況。 App Store Connect 的準確率達到 99.5%。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一個現代軟體包，可協助管理您組織的活動（聯絡人、供應商、發票、訂單、庫存、議程...）。 它是一個開源軟體套件（用 PHP 編寫，並增強了 JavaScript），專為小型、中型或大型公司、基金會和自由工作者設計。 您可以根據其許可自由使用、研究、修改或分發它。 您可以將其用作獨立應用程式或用作 Web 應用程式以從 Internet 或 LAN 存取它。 Dolibarr 擁有一個隨時為您提供幫助的大型社區、免費論壇和首選合作夥伴，可在您需要時隨時提供商業支持
ChurchTrac
churchtrac.com
我們的熱情是裝備教會更好地事工。 ChurchTrac 是一個強大的工具，讓您能夠跟上您的會員資格、改善溝通並組織您的團隊和事工。我們已經提供了您需要的一切，包括捐款追蹤、線上捐贈、兒童簽到、出席追蹤、預算和會計、會眾訪問等等。也許我們最令人印象深刻的特點是我們的價格。建立一個免費帳戶並了解為什麼成千上萬的教會信任我們。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。 Acumatica Cloud ERP 為中小型企業在數位經濟中蓬勃發展提供一流的功能。其工作流程涵蓋全套業務管理應用程序，並採用開放 API 構建，可與其他關鍵軟體快速整合。其基於使用的資源許可收費，而不是按用戶收費，其面向未來的平台可推動價值並提供靈活性、效率和遠端協作。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家領先的基於雲端的 CRM 和 ERP 軟體供應商，專為中小型企業而設計。完全整合的系統可用於輕鬆管理您的所有客戶、項目、發票、訂單、文章、票據等。 weclapp 提供了一個很棒的使用者介面並且可以直觀地使用。使用它很簡單，一點也不複雜。一款軟體即可管理您的整個公司！