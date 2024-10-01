替代項 - Sage Intacct

GoCardless

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GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...