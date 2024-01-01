替代項 - Sage Accounting
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營線上商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
WooCommerce
woocommerce.com
使用專為 WordPress 構建的完全可自訂的開源電子商務平台進行線上銷售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 電子商務購物車快速且易於使用！為 WordPress、Drupal、Facebook 等設定免費線上商店！開始使用 Ecwid 在線銷售。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基於雲端的會計軟體公司，總部位於蘇格蘭愛丁堡。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以輕鬆、清晰地以數位方式歸檔文件。我們的會計軟體會自動為您建立收入盈餘發票。
Dukaan
mydukaan.io
適合成長型企業的電子商務平台。 使用 Dukaan 的一體化商務平台啟動、擴展和管理您的業務。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Crunch
crunch.co.uk
簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含建立網站、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸、行銷品牌和分析數據所需的所有工具。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在線銷售數位產品的最簡單方式。在幾分鐘內即可銷售軟體、按需服務和會員資格。
Zybra
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快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
TopNotepad
topnotepad.com
簡單的線上報價、小型企業進銷存會計軟體。建立明確的報價、發票、記錄費用、追蹤納稅義務。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
Sellpass
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以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。