替代項 - RSVPify
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出誰有空工作，透過簡訊聯繫您的員工，透過打卡追蹤時間，並與薪資服務整合。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Freshtix
freshtix.com
Freshtix 由擁有多年銷售數百萬張門票經驗的團隊創立，是百年奧林匹克公園、Clear Channel、Hard Rock Cafe、Callenwolde Fine Arts Center、喜達屋酒店等領先組織值得信賴的端到端票務合作夥伴。更多的。 Freshtix 提供活動註冊和票務技術，同時非常簡單，組織者可以在線上發布活動並進行推廣。 Freshtix 致力於在從活動創建到現場嘉賓名單和門票入場的整個過程中為您和您的客戶提供支援。我們出色的團隊已準備好為那些想要組織並參與大型現場活動的人提供服務。
Tixologi
tixologi.com
Tixologi 是基於區塊鏈的票務軟體，可讓活動製作人、場館和團隊控制其票務。 Tixologi 讓活動主辦單位能夠從二次銷售和收藏品銷售中獲取新的收入來源，了解所有持票人而不僅僅是購票者，消除欺詐門票並更深層次地吸引粉絲。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上透過獨立音樂會、喜劇、俱樂部、劇院、節日活動門票探索您的現場體驗
TicketSignup
ticketsignup.io
TicketSignup 全面、免費、端到端的票務平台提供從行銷工具到活動日管理的解決方案，因為我們相信每個人都應該擁有強大的技術來改善他們的活動。
TicketLab
ticketlab.co.uk
立即安排您的活動並開始售票！ Ticketlab 完全免費且超級易於使用，我們隨時為您提供協助。
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是全方位的數位票務解決方案，採用 web3 技術為支援大型活動提供無縫體驗。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
「不是票務公司…」 Ticket Fairy 是一個全端行銷和分析解決方案，可幫助活動公司透過擴大影響範圍、提供更多數據並降低營運成本來增加收入。舉辦活動是一個巨大的風險。
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events 是一款票務軟體、活動管理和籌款/組織平台，適用於活動、娛樂場所、俱樂部、晚會、會議、劇院、製作人、發起人、非營利組織等。
EventRegist
eventregist.com
賽事登記是任何人都可以輕鬆宣布賽事、預結算和申請、參與者管理的服務。
AttendStar
attendstar.com
活動票務軟體+行銷與物流。與合作夥伴一起舉辦一場精彩的活動，引導您參加一場有利可圖且神奇的活動。
Weezevent
weezevent.com
在幾分鐘內建立您的客製化線上門票。只需點擊幾下即可建立和發布您的活動，或將票務外掛程式整合到您的網站和 Facebook 頁面，然後準備出售您的門票、發送邀請、註冊與會者並在線上管理您的會員資格！
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是領先的活動和賓客管理平台，可幫助公司簡化客戶娛樂並提高投資報酬率。它提供方便、簡單的技術來管理企業體育和娛樂門票、創造卓越的賓客生命週期體驗，並即時報告所有參與的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中數百支職業球隊和大學球隊的選擇。 TicketManager 總部位於加州卡拉巴薩斯，在全球設有六個辦事處，每年管理和自動化超過 3000 萬份邀請、註冊和門票。
The Ticketing
theticketing.co
「The Ticketing」是一個尖端的活動票務平台，它將活動組織者與觀眾無縫連接起來，徹底改變了人們發現、購買和體驗活動的方式。這個用戶友好的平台擁有時尚的介面，為活動組織者提供強大的工具來輕鬆創建和自訂活動。活動主辦單位可以輕鬆設定活動、客製化門票類型並管理座位安排，確保規劃過程順利且有效率。
CrowdComms
crowdcomms.com
無論您是舉辦現場活動還是混合活動，我們都將協助您提供與會者喜愛的靈活且品牌精美的活動應用程式。 Web 或本機或兩者兼而有之，與會者發現它易於存取且易於使用。請與我們討論您的具體活動要求。我們的方法是協作的，您的應用程式可以透過多種方式進行自訂。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一個活動註冊平台，使教師和活動組織者能夠快速輕鬆地為任何課程、課程、研討會、培訓課程、教育計劃或類似活動創建活動和註冊頁面。它具有領先的技術、簡單易用的現代化用戶介面、最高的行業標準安全性以及一流的客戶服務。 Corsizio 的創建源於我們對教學、學習以及幫助他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和熱情的熱情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款適用於任何規模活動的線上活動註冊和票務解決方案，允許用戶使用適用於 iOS 和 Android 的本機應用程式建立自訂活動、出售門票以及在活動中簽到與會者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 用戶友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。 ...
Eventsize
eventsize.com
體驗生活！尋找要做的事情並參加您所在城市即將舉行的活動
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。
Booked it
booked.it
我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，事情真正火爆起來，當時我們利用移動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好了在封鎖後重新開放的準備。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Book...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活動註冊軟體，可讓您快速建立活動，讓用戶可以註冊並支付門票。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一個事件管理 SaaS。 Eventact 使活動策劃者能夠創建和管理虛擬、混合和現場活動。 Eventact 包含管理活動所需的一切。模組包括註冊、住宿、虛擬活動託管、活動網站建立器。虛擬參展商展位、潛在客戶收集應用程式、活動簽到和徽章列印應用程式。摘要管理、電子海報和虛擬電子海報。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、聯合演示、投票、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。