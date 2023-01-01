替代項 - Routera
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加元件，為銷售專業人員提供潛在客戶、安排會議和跟進所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Mixmax
mixmax.com
我們消除繁瑣的工作並實現真正的參與。直接透過 Gmail 讓您的 AE 和 CSM 更有效率。請求演示。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Balto
balto.ai
由人工智慧提供支援的排名第一的聯絡中心即時指導平台。幫助客服人員在每次通話中說出正確的話。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先進調度軟體可協助 B2B 收入團隊將轉換率提高一倍、提高客戶滿意度並達到新的生產力水平。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家總部位於西雅圖的上市公司，成立於 2003 年，擁有 300 多名員工。 Marchex 是一家 B2B 通話和對話分析公司。它專門利用人工智慧和機器學習來分析企業和客戶之間的對話數據。 Marchex 為企業提供“可行的見解”，以改善電話、簡訊、訊息和聊天方面的客戶體驗。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Pathlight
pathlight.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
Attention
attention.tech
現在我們吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 並提高您的銷售圖標檢查。 Attention 是您的即時、完全整合的語音助手，用於檢查銷售圖示。 透過我們的即時指導贏得您的交易，並透過一鍵圖示檢查填充您的 CRM。 增強您的行銷能力，將您的馬變成火箭。歡迎來到銷售的未來！
Sybill
sybill.ai
GTM 團隊的私人助理 每次銷售拜訪後，Sybill 都會建立準確的摘要並將其推送到 Slack + CRM。為您撰寫後續電子郵件草稿。 捕獲報告中的每個單字和非語言反應。
Hexospark
hexospark.com
透過在一個集中平台中培養關係，個人化電子郵件、自動進行入站跟進並增加銷售。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
GlassHive
glasshive.com
讓銷售和行銷變得簡單有趣。 GlassHive 是在團隊的精心開發下開發的，該團隊曾與各種規模的 MSP 合作，幫助他們實現銷售和行銷夢想。 一路走來，我們不斷看到同樣的掙扎。可見性、問責制、手動資料管理——無論是哪家公司，他們都必須付出努力來消除相同的瓶頸。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們抓到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基於訪問的行銷平台，可與店內 WiFi 配對，以推動真實的客人訪問並證明這一點。我們的技術可協助您識別未知客戶、吸引新客戶並衡量他們的造訪行為。我們專有的 Walk-Through Rate™ 與豐富的客戶檔案相結合，簡化了您推動和衡量您所在地點收入影響的方式。您正在投資數位廣告嗎？利用我們超過 5300 萬消費者的資料庫，將您的行銷活動定位到訪問像您這樣的企業的當地人。 Adentro 可以幫助您更了解您的客人，從而實現更有效的行銷並提高投資報酬率。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過L...
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件線程- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們懂了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesfor...
Paage
paage.io
數以千計的 AE 使用 Paage.io 來更快地完成交易。這一切都從「頁面」開始，這是一個迷你登陸頁面，您可以與買家共享，其中包括他們在內部向您推銷所需的所有資源。與其在收件匣中遺失帶有附件的長電子郵件，不如發送頁面並讓您的產品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一個“交易室”，使收入團隊（銷售和客戶成功）能夠在共享專案空間（與您的 CRM 整合）內與客戶更有效地協作。機會（新客戶或擴張）關閉速度加快 25%，變得更加可預測，同時避免無效的電子郵件循環、錯過最後期限和混亂的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一個直播視訊購物沙盒，透過個人隨選直播將人際互動帶入現代購物。
haeppie
haeppie.com
haeppie 專為銷售和客戶成功團隊打造 - 將買家旅程轉化為更多收入，並透過 haeppie Sales Spaces 讓所有決策者達成共識。創造個人化的互動空間，在幾秒鐘內完成更多交易。透過一個連結集中您的買家旅程，加快從冷接觸到入職的銷售週期。與您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）無縫集成，讓每個人都能快速輕鬆地使用 haeppie。一鍵共享演示後跟進、入職或交易信息，並整合您已使用的工具中的所有現有材料。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一個數位銷售加速器，讓企業能夠輕鬆地為潛在客戶和現有客戶提供個人化優惠，從而在買家和賣家之間創建一個有吸引力的環境。 envivo 幫助您抓住從潛在客戶到交易的機會，一切都集中在一個地方，同時與您現有的 CRM 無縫整合。獲得您以前從未有過的關於銷售內容如何以及何時被消費的見解！您甚至可以整合您最喜歡的數位簽名技術來簽署文檔，並添加調度解決方案以允許潛在客戶輕鬆安排演示或會議。環境。從潛在客戶到交易。吸引人。高效的。優雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 將整個交易整合到一個協作平台中，同時獲取有關「如何」推進交易以及「做什麼」來完成交易的情報。發現危險信號並處理風險，避免在混亂的電子郵件線程和過時的文件上花費無數時間。簡化溝通，始終讓利害關係人保持一致並承擔責任。透過提高交易可見度、組織最佳實踐、完善的後續步驟和共同行動計劃模板，提高銷售團隊的獲勝率並縮短創收時間。