Rosebud 是一個幫助您從描述到程式碼再到遊戲的平台。 只需向我們的人工智慧描述您想要創建的視訊遊戲，它就會為您開發程式碼。您的遊戲將基於瀏覽器，使您能夠立即與朋友分享。 Rosebud 提供三種項目類型：3D、2D 和體素。您可以透過其中任何一個中的提示從頭開始產生程式碼庫，或者透過複製現有專案來更簡單地開始。 考慮 Rosebud 的一個簡單方法是 ChatGPT + Midjourney + Replit。 ChatGPT，因為它為您提供了編輯器的聊天介面，您可以在其中描述遊戲以產生其程式碼；中途，因為您可以在 Rosebud 內產生資產以在您的遊戲中使用；和 Replit，因為 Rosebud 包含一個基於瀏覽器的程式碼編輯器，可讓您立即部署遊戲。 用戶在 Rosebud 上創建了各種各樣的遊戲，包括自上而下的 RPG、AI 同伴和 3D 障礙訓練場，所有這些都在幾個小時甚至幾分鐘內完成。

網站： rosebud.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Rosebud 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。