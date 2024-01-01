Rose Rocket
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Rose Rocket 是貨運公司的 ERP 軟體。 Rose Rocket 是排名第一、屢獲殊榮的一體化運輸管理系統 (TMS)，可協助數千家卡車運輸和物流公司（經紀人、承運商和托運人）簡化和自動化其業務。 Rose Rocket 是Unigroup、United Van Lines、Gulf Relay、Canada Cartage、Mayflower 等數千家公司的首選運輸管理軟體(TMS)，可最大限度地提高收入和訂單效率、為客戶提供最優惠的價格、無縫調度、最大化ELD 追蹤和追蹤可見性，最大限度地縮短兌現時間，並與現有的工作流程整合安全地整合。
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