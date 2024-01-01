無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「RoomGPT」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

RoomGPT 是一個由人工智慧驅動的室內設計平台，允許用戶僅使用一張照片就可以虛擬地重新設計和改造任何房間。主要特點包括： * 透過上傳照片並嘗試不同的設計風格和佈局來重新設計您的房間。該平台由先進的人工智慧技術提供支援。 * 超過 200 萬人使用 RoomGPT 來幫助重新設計他們的房屋，許多人稱讚該工具的易用性和有效性。 * 用戶的評價強調了 RoomGPT 如何幫助您在裝修時猶豫不決，讓您在裝修前查看不同主題的房間，並提供強大的人工智能驅動的“房間照片重新想像器”。 * 該平台由 Hassan ( [email protected] ) 創建，由 Replicate 和 Bytescale AI 技術提供支援。 * RoomGPT 旨在利用人工智慧的力量來簡化室內設計流程，讓使用者輕鬆嘗試不同的設計風格並視覺化其空間的變化。

網站： roomgpt.io

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