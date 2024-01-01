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Roomex 是專為擁有行動員工的企業打造的差旅和費用平台。我們的平台提供最廣泛的酒店、B&B、公寓等網絡，並提供專屬 Roomex 價格以及針對工作人員、專案工作和長期住宿量身定制的住宿選擇。我們專業的客戶服務團隊擁有業界領先的淨推薦值 52 分，確保透過 Roomex 預訂的每一次旅行都完全符合客戶的需求。此外，RoomexPay 讓企業能夠輕鬆管理費用。 Roomex 提供綜合發票、結帳後收費和免費取消服務，讓員工不再需要出差。
目錄:
Travel
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