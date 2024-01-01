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RocketAI是一個SaaS平台，利用人工智慧改善產品形象並為電子商務企業產生新的設計理念。它使企業能夠透過背景和上下文來增強其產品形象，從而在幾秒鐘內提高轉換率。 RocketAI 提供使用者友善的 Web 介面，用於建立和編輯個人化產品圖像，產生新顏色、樣式和尺寸的產品變體，並改善圖像角度、照明和設置，以提高行銷和銷售轉換。 該平台根據電子商務業務的要求提供兩種方案—標準版和企業版。標準計劃允許使用產品圖像最多 25 個自訂模型，而企業計劃允許對模型進行無限制的微調，並為多個用戶提供支援。 透過 RocketAI，企業可以利用人工智慧節省數小時的研究和設計時間，並增強其創意任務。

網站： rocketai.io

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