替代項 - Roambee
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
OpSense
opsense.com
OpSense 是一個物聯網 (IoT) 平台，專為零售和餐飲服務業的食品安全和品質監控而建置。 OpSense 平台監控溫度、濕度、開門、HVAC 條件等。 OpSense 有助於防止庫存損失，提高冷凍效率，並提高營運、設施、設備和員工的生產力。該系統還提供任務管理清單、可自訂的警報和報告。 OpSense 旨在透過提供支持立即解決問題的可行見解來快速實現投資回報。
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 ...
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。