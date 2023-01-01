替代項 - Rivia.AI

Consensus

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Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...