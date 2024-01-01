RivetAI 是一個由人工智慧驅動的工作流程平台，旨在簡化編劇、製片人和導演的預製作流程。它提供了一系列高級功能來釋放劇本的全部潛力並協助創作精彩的內容。其主要功能之一是自動腳本覆蓋，提供對劇本的詳細分析，包括簡潔的情節、摘要、建設性評論、可比較作品、流派和客觀評估標準。 該平台還提供劇本摘要功能，透過產生突出關鍵情節點和發展的易於理解的腳本快照來簡化複雜的敘述。 RivetAI 的角色細分功能提供角色的詳細描述和見解，幫助選角決策和角色發展。 人工智慧增強的預算工具透過直接從劇本產生全面的頂層預算估算來幫助財務規劃。此外，還可以根據腳本產生高效的拍攝計劃，優化資源分配並減少後勤麻煩。該平台以最先進的功能優先考慮安全性，以保護創意工作和機密資訊。 它支援多種語言的腳本，包括但不限於英語、西班牙語、法語、德語、義大利語、荷蘭語、阿拉伯語、中文和泰盧固語。用戶可以從各種計劃中進行選擇，包括 Beta 計劃，其中包括人工智慧驅動的報道報告、劇本摘要、角色細目表、估計預算細目、自動拍攝時間表以及所有報告的 PDF 匯出。 該平台還提供用戶邀請和專案協作功能以及客戶服務支援。 RivetAI 旨在透過提供處理繁重工作的工具來釋放創造力，使作家能夠專注於寫作，製片人能夠專注於製作引人注目的內容。

網站： rivetai.com

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