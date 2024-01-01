Ricerca PEC

RicercaPEC 是一項線上服務，可讓使用者快速輕鬆地找到義大利企業和專業人士的認證電子郵件 (PEC) 地址。它被定位為義大利第一個致力於PEC搜尋的技術平台。 RicercaPEC 的主要特性和功能包括： *單一PEC搜尋：使用者可以輸入公司或專業人士的增值稅號（P.IVA），平台將搜尋並顯示對應的PEC地址。 * 大量PEC搜尋：使用者可以上傳包含增值稅號碼清單的CSV文件，平台將自動搜尋並提供所有列出的實體的PEC地址。 * 搜尋歷史記錄：註冊用戶可以存取和匯出他們過去的 PEC 搜尋歷史記錄，以便輕鬆記錄和參考。 * 準確性：RicercaPEC 聲稱使用官方政府來源為義大利的公司和專業人士提供準確且最新的 PEC 資訊。 * 簡單且高效：該平台具有用戶友好的介面，旨在透過實現快速 PEC 搜尋（無論是針對單一還是多個實體）來節省時間。 RicercaPEC 強調的一些主要優勢包括： * 節省時間：該平台的搜尋功能旨在快速且高效，尤其是批量搜尋。 * 全面：RicercaPEC 聲稱在過去 12 個月內已為 1,000 多個客戶提供服務，並蒐索了 5,000 多個 PEC 地址。 * 對專業人士有用：該平檯面向會計師、律師和其他經常需要存取 PEC 資訊的專業人士。 RicercaPEC 似乎是一個專業平台，致力於利用官方資料來源和先進的搜尋功能，為使用者提供一種簡化且便捷的方式，快速找到義大利企業和專業人士的 PEC 地址。

網站： ricercapec.com

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