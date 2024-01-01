Rezku POS

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Rezku 是當今最強大的餐廳銷售點系統等等。 Rezku 配備了發展業務所需的一切餐飲服務概念，包括白標線上訂購、高級報告、庫存管理、第 3 方線上整合和集中訂單管理。 Rezku 功能豐富，包括已證明可提高您利潤的促銷工具。提供高級優惠券、忠誠度福利和獎勵積分、禮品卡計劃以及可選的智慧型手機客製化訂購應用程式。 Rezku 是經驗豐富的餐廳老闆的秘密武器，旨在應對經營任何類型的酒吧和餐廳概念的實際挑戰。 Rezku 為您提供前所未有的力量和控制力，您只需親眼目睹和體驗即可。
目錄:
Business
餐廳 POS 系統

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