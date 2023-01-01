替代項 - Revv

Ombud

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Ombud 建立在銷售工程和回應管理專業知識的基礎上，為企業級 RevOps 團隊提供服務。我們的平台結合了內容協作、專案管理和機器學習，以簡化面向客戶的銷售和業務開發文件的創建。我們超越基本的自動化和知識管理，提供上下文感知的智慧支援。這使得 RevOps 團隊能夠大幅提高效率、削減成本並超越成長目標。 Ombud 與大中型企業合作，簡化與提案管理、售前、銷售和客戶服務組織相關的收入營運流程。以下是 Ombud 的不同之處： ▸ 企業級平台：我們專為企業部署而構建，並且能夠擴展到該複雜程度。我們成功地支持跨產業的全球組織。跨用例的多功能性：我們不僅僅是一個 RFP 工具。用例包括 RFX、資...