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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Revoldiv 是一款基於人工智慧的工具，專為將音訊或視訊檔案轉換為文字而設計，具有令人印象深刻的準確性。該工具對於創建各種媒體檔案（例如播客、採訪或視訊通話）的轉錄非常有用。 Chrome 和 Firefox 等廣泛使用的瀏覽器支援長度不超過兩小時的媒體內容。憑藉其強大的人工智慧，Revoldiv 可以偵測媒體檔案中的言論、掌聲和歡呼聲。 用戶還可以編輯轉錄文字來相應地編輯音頻，從而極大地簡化編輯過程。 Revoldiv 具有獨特的功能，只需單擊即可刪除“嗯”、“喜歡”和“呃”等填充詞，從而獲得更清晰、更清晰的內容。 此外，用戶友好的功能允許用戶以多種格式匯出內容，透過共享功能共享項目或片段，以及創建章節以更輕鬆地進行內容導航。 其他功能還包括評論和討論功能，使用戶能夠在平台上交流他們的想法和回應。此轉錄和編輯工具還透過 Chrome 擴展支援媒體文件，並有助於創建聽力圖。 「旗桿」和「偵測揚聲器」等新穎功能為使用者體驗增添了一層額外的實用性和便利性。但要注意的是，編輯功能目前僅在非行動裝置上支援。

網站： revoldiv.com

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