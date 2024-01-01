解決老年人的孤獨和孤立問題。 應對慢性疾病是一個孤立和孤獨的過程，最終會降低醫療依從性並對結果產生不利影響。目前有超過 100 種致命的慢性病，​​每 2 名美國人中就有 1 人患有至少 1 種慢性病。美國醫療保健系統的直接成本超過 1 兆美元。治療方案和藥物的醫療依從率僅為 50%，因為患者在慢性病治療過程中感到孤獨、孤立和不受支持。 Reviving Mind 是一家網路內遠距醫療提供者，致力於改善飽受孤獨和慢性疾病困擾的老年醫療保險和醫療保險優勢人群的臨床結果和計劃依從性。這是透過一個新穎且專有的臨床計劃和技術平台來完成的，該平台整合了虛擬、私人、策劃和專業領導的小組，最多可容納8 名患者，並提供個性化和目標導向的生活方式醫學指導，該指導是自動化的，但由許可的提供者管理。

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