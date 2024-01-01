替代項 - Reviewshake
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Kenect
kenect.com
隨時隨地與客戶互動 - 透過手機發送簡訊。將您的銷售線索加倍、產生線上評論、捕獲付款並開始視訊聊天對話，所有這些都透過簡訊進行。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家線上聲譽管理和隱私公司，提供軟體和服務，包括：負面 Google 結果、個人品牌、私人資訊保護、暗網掃描等。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 透過在簡單的介面中提供可操作的見解，促進了世界上最受歡迎的應用程式和遊戲的成長。 → 免費試用我們！
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Broadly
broadly.com
線上聲譽和客戶體驗軟體可協助您制定線上行銷策略，從而推動客戶推薦、潛在客戶、評論和收入。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
Rannko
rannko.com
Rannko 是一個 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 用戶友好的聲譽管理平台，可讓行銷人員和企業主透過自動化節省時間。產品包括 ✅ 評論管理、 ✅ 社群媒體、 ✅ PowerListings 等等。立即訂閱 Rannko！ 🤩😎🤩😎
Appbot
appbot.co
應用程式審核和評級工具可提升您的整體客戶體驗。 該平台適合認真對待評論和評級的公司。 Appbot 提供世界一流的評論和評級監控、回覆和分析。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
Fera
fera.ai
Fera 是一款適用於 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他電子商務企業的客戶評論應用程式。它可以讓您輕鬆要求和顯示來自各種管道（包括您自己的管道）的客戶評論、照片和影片。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
Mobal
mobal.io
從一個地方輕鬆管理您的所有商家清單。我們讓您的企業清單管理變得有趣、快速、愉快。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Wooflo Pro
wooflo.pro
了解 Wooflo Pro，這是一款一體化商業聲譽管理工具，可協助本地企業收集正面評論，同時將負面評論保密。透過電子郵件、簡訊和 WhatsApp 發送無限的審核請求。
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics 將協助您收集有關自動駕駛儀的評論並將其顯示在您的網站上，以便您建立社交證明
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain 是專為中小型企業打造的線上聲譽管理 SaaS 平台。我們的智慧評論管理可協助企業在其領域獲得最高評級，並將其網站轉變為潛在客戶生成機器。
Podstatus
podstatus.com
Podstatus 是一項監控播客的服務。監控所有播客的評論。每小時追蹤您在 175 個國家/地區的排名。每天在您的收件匣中。
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint 透過提供管理客戶評論的自動化解決方案，幫助多地點企業和特許經營商提升本地 SEO，吸引更多自然流量。在它的幫助下，企業可以透過電子郵件、簡訊、WhatsApp 和二維碼等多種管道收集客戶回饋，透過即時警報攔截負面評論，並在Google、Facebook、TripAdvisor 等主要平台上獲得更多正面評論。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款創新且經濟實惠的線上評論管理軟體，您可以透過我們易於使用的儀表板請求、回應、顯示和分享評論。您還可以建立自動包含線上評論的自訂數位標牌，以及為您的網站動態產生內容的獎勵調查。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一個由AI/ML 驅動的雲端平台，供企業和品牌監控和管理所有線上（搜尋、清單、社交、評論網站和線上調查）和線下（本地調查、資訊亭、平板電腦上）的客戶回饋和紙本表格）管道。任何規模的企業（從 1 個地點到 10,000 多個地點）都可以利用該平台來提升其客戶體驗、參與度和聲譽。我們收集即時評級和評論，並使用基於人工智慧的推薦引擎將其轉化為企業可操作的見解。我們相信傾聽客戶的聲音是任何企業成功的最基本的活動。 Famepilot 透過在交易後詢問客戶回饋並幫助企業及時回應來關閉銷售週期。 Famepilot 將評論轉化為收入。 Famepilot 是線上聲譽領域一家策略性...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful 是一個針對本地企業的線上聲譽管理平台。我們幫助企業收集線上客戶評論並被更多潛在客戶選擇。它是創造銷售、增加信任並從競爭對手中脫穎而出的有效工具。該平台的深入報告和分析提供了寶貴的數據，可幫助企業提高線上評級、增加流量並優化客戶體驗。它是如何運作的？ Amazeful 會向您的客戶發送自動訊息/電子郵件，邀請他們留下評論。客戶在 Google、Facebook 或其他類似網站上留下評論。您將獲得一個簡單易用的儀表板，其中包含所有評論，可幫助您監控您的線上聲譽。評論不僅能夠影響消費者的決策，還能增強公司的信譽。將您滿意的客戶變成 5 星評論，成為競爭對手的首選！
2 Step Reviews
2stepreviews.com
什麼是兩步驟審核？ 2 Step Reviews 是一家評論採集公司，幫助本地企業成為客戶在 Google 上搜尋其產品或服務的最佳選擇。它是如何運作的？
SureCritic
surecritic.com
SureCritic 幫助客戶講述他們經歷的真實故事，同時使整個過程對每個人都更加透明。
Riivu
riivu.io
Riivu 是一款評論管理工具，旨在幫助企業獲得有價值的回饋、產生線上評論並透過一系列多功能功能提高其聲譽。 Riivu 協助簡化您的客戶回饋流程，確保您的品牌在網路上大放異彩。
Review Tool
reviewtool.com
使用評論工具的評論產生和管理平台為您的企業獲取更多評論、追蹤您的線上評論並將其顯示在您的網站上。我們是排名第一的評論管理軟體，是 Podium 和 Birdeye 的最佳替代品。
ReviewRev
reviewrev.com
為您的客戶提供他們所需的聲譽管理工具。詳細了解 ReviewRev 用於評論管理、社群媒體自動化等的白標解決方案。今天就成為經銷商。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby 協助以服務為基礎的企業取得、管理和發布客戶的線上評論。
Avarup
avarup.com
Avarup 是一個尖端的線上評論管理平台，使企業能夠控制自己的線上聲譽。借助 Avarup，公司可以透過直覺的儀表板輕鬆收集、管理和回應跨不同平台的客戶評論。該平台提供透過電子郵件、簡訊、WhatsApp 和二維碼提出審核請求的工具，使企業能夠主動收集回饋並提高線上評級。 Avarup 的獨特功能包括影片推薦工具、多平台評論整合器、訊息行銷人員、評論儀表板和回應管理器以及評論顯示小工具。此外，Avarup 還提供獨特的評論資料分析工具，為企業提供寶貴的見解，以改善其客戶服務和業務營運。 Avarup 的使命是讓線上聲譽管理成為企業輕鬆成功的旅程。
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot 的即時評論追蹤可協助您隨時了解客戶的評論，這樣您就不會錯過任何一個節拍。在 Slack、Zendesk、電子郵件或您團隊工作的任何地方輕鬆獲取評論。
Ratesight
ratesight.com
Ratesight 是一個線上評論管理平台，公司可以用它來收集和追蹤評論。為什麼網路評論和聲譽管理很重要？看看這些統計數據：消費者願意在獲得好評的企業上多花 31% 的錢。 84% 的消費者表示，他們信任線上評論和個人推薦一樣。此外，22% 的顧客表示他們因負面評論而失去興趣。那麼，Ratesight 能為您的企業提供什麼？首先，您可以透過線上評論來提高公司的聲譽。透過為您的員工提供可行的工具來發展您的業務。快速回覆非讚美性的評論。提升您公司的品牌形象。利用該應用程式的 SEO 工具在流行的搜尋引擎上排名更高。利用您滿意的客戶並獲得他們的正面評價。使用該軟體獲得超越行業競爭對手的優勢。
Rallio
rallio.com
憑藉內建的社群媒體組合和排程功能、廣告推播、分析、聲譽管理等，Rallio 是品牌最大化社群行銷工作的更聰明、更簡單的方式。 Rallio 技術提供了一個完整的社交媒體生態系統，讓製造商、企業品牌及其所在地、員工和客戶建立本地社區、分享經驗並推動本地業務。
Get More Reviews
getmorereviews.com
您的聲譽至關重要，我們可以快速幫助您增加線上評論，並向所有客戶發送正面的訊息。現在打電話。
FreshReview
freshreview.co
掌控您的網路評論。我們讓您輕鬆獲得 5 星評價並向全世界展示。我們幫助小型企業在 Google 和 Yelp 等平台上獲得最多 60% 的評論。
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us 是唯一為代理商和品牌打造的完整聲譽管理平台和客製化評論回應服務。自 2012 年以來，已有超過 10,000 家機構、品牌和當地企業利用 Shout About Us 平台獲得更多正面評價、回應並發展業務。
Reviewgrower
reviewgrower.com
透過 ReviewGrower，您將自動獲得更多 5 星評論，在社群媒體上進行行銷，透過將它們嵌入您的網站來增加轉換率，並免受負面評論的影響。
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 為多地點企業和機構創造價值，提供一套工具來改善本地搜尋和地圖發現，透過直接客戶參與（評論、推薦、問答和貼文）建立關係，並發現跨地點的見解以建立競爭優勢。聲譽很重要。控制住。
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica 是幫助企業成長並在網路上被發現的最佳線上互動解決方案。 TrustAnalytica 是一款多合一的顧客互動工具。透過通用業務工具包，TrustAnalytica 可以幫助企業提供卓越的客戶體驗並利用現代技術留住客戶。 SaaS 公司，協助中小型企業管理線上聲譽、處理付款、自動預訂、產生和處理潛在客戶。
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch 是一款一體化訊息平台，可協助各種規模的飯店與賓客建立聯繫、提供最佳賓客體驗並推動更多銷售。在客戶旅程的各個階段與客戶溝通；從研究/預訂、抵達前、入住後入住後。您不僅可以在客人的整個旅程中透過人工智慧支援的網路聊天、簡訊、WhatsApp、Google 我的商家等管道與他們聯繫，還可以提供非接觸式客人體驗、交叉銷售、收集客人回饋和評論等等！
Repuso
repuso.com
您自己網站上的社會推薦和評論作為社會證據。使用 Repuso 提高網站轉換率。
Localyser
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Localyser 是一款線上聲譽管理和客戶體驗軟體，可協助您將線上評論轉變為最強大的行銷工具。我們幫助 Tashas Group、Drive Auto Group 和 The Old Spaghetti Factory 等多地點品牌將每次評論變成給人留下深刻印象的機會。此平台有四個主要模組，可協助企業在每個地點發展品牌： 評論 - 自動化您的評論管理流程，然後更進一步。開始使用評論作為打造品牌的動力。訊息 - 評論只是開始。將您所有的社交媒體帳戶連接到一個統一的收件匣中，以容納您的所有直接訊息。回饋 - 將回饋轉化為正面的評論。透過提高星級來提高您的線上排名，讓更多客戶找到您。見解 - 查看...
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