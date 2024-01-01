Retomagic

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Retomagic 是一款基於人工智慧的應用程序，使用戶能夠生成原創藝術作品並提高照片品質。該應用程式利用尖端技術將文字描述轉化為視覺上令人驚嘆的圖像。 它還為用戶提供了一系列創意風格和選項，從照片寫實主義到柯達膠片。此外，Retomagic 只需輕輕一按即可將模糊的舊照片恢復為銳利清晰的高清影像。 它甚至還配備了臉部重建系統，可以提高臉部品質。此外，用戶還可以在 Instagram 和 TikTok 等社群媒體平台上分享他們的創作。 Retomagic 目前可以免費使用，但將來可能會有訂閱選項。

網站： retomagic.com

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