替代項 - retailMetrix
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Zoined
zoined.com
將您的數據轉化為可行的業務見解。隨時隨地，即時。 ZOINED® 是一款針對零售商、餐廳和批發商的基於雲端的即插即用分析解決方案。 24 小時內啟動並運作。填寫您的企業電子郵件以瀏覽簡報。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年來最好的床墊技術進步。我們的床墊和枕頭提供免費送貨、免費退貨和 100 晚試用。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
refive
refive.io
Re Five 讓零售商能夠輕鬆收集店內客戶數據，透過智慧數位收據提高參與度並提高客戶保留率。零售營運、行銷和電子商務團隊使用 refive 作為平台來捕獲客戶數據、收集即時回饋、提供個人化優惠、運行忠誠度計劃並將離線購買數據連接到客戶資料。 Re Five 與現有 POS 系統集成，可簽發可持續的數位收據，這些收據在法律上符合當地和國際法規。為了接收收據，客戶只需要一部智慧型手機 - 無需電子郵件地址，無需額外硬件，無需下載應用程式。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched 是一款由人工智慧驅動的市場情報 SaaS。我們提供詳細的市場洞察，特別是在珠寶和時尚領域。我們的平台利用人工智慧模型提供即時市場洞察，使品牌能夠做出數據驅動的策略決策。 Bmatched 透過了解市場定位並識別新機會和趨勢，幫助零售商確定定價、分類和促銷策略。
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike 是一個扣減管理平台，使供應商能夠輕鬆識別和追回零售商扣減，同時防止供應鏈中的收入損失。 SupplyPike 為 500 家頂級零售供應商的財務、供應鏈和客戶團隊提供協助，包括 Blackstone Products、Eagle Family Foods、E.T Browne、Hanes Brands、Louisville Ladder 等。
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce 於 2018 年由亞馬遜和數位商務資深人士在西雅圖創立，他們認為每個組織都應該能夠「像亞馬遜一樣思考和行動」。 SoundCommerce 是一個零售數據平台，可加速業務和數據成熟度，以便您可以做出可實現獲利成長的決策。我們的平台專為任何規模或複雜程度的零售商而構建，可將您獨特的數據基礎設施轉變為每個人都可以訪問的易於使用的無代碼環境，無需工程學位。最重要的是，您可以選擇在 SoundCommerce 平台內本地執行操作，或將資料移植到您已使用的任何應用程式並在那裡執行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每項決策和每一美元都將推動利潤成長。我們的客戶（...
Premise
premise.com
Premise 是一個資料和分析平台，可為決策者提供即時、可操作的資訊。透過將全球實地貢獻者網路的力量與業界領先的數據科學和機器學習相結合，前提是「地面真相的來源」。
Scan Unlimited
scanunlimited.com
來源更快。來源更聰明。 ScanUnlimited 是批發商尋找高利潤、高需求產品的最快方式，無需費力搜尋產品表。使用 ScanUnlimited 直覺、易於使用的批發軟體快速找到獲勝產品。
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在軟體平台中提供可行的零售見解，品牌可以利用該平台來推動其電子商務業務
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能豐富的購物中心管理和零售分析軟體解決方案，它徹底改變了您管理資產的方式。我們的創新功能旨在解決零售業的獨特挑戰，確保在當今競爭激烈的環境中實現獲利成長。透過強大的解決方案提高購物中心的績效、提高營運效率並提高租戶滿意度。
Skupos
skupos.com
連結便利零售業－Skupos 透過在一個平台上連結獨立商店、品牌和經銷商，推動更智慧、更有利可圖的零售業。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一個需求和庫存控制塔，旨在幫助消費品品牌銷售更多產品、節省時間並解決複雜的供應鏈挑戰。 Alloy.ai 建立在一個由850 多個預先建置連接器提供支援的資料平台上，將每日SKU 商店級POS 和庫存資料與供應鏈資料整合在一起，讓品牌能夠全面、即時地了解其網路中的需求和庫存。我們的雲端平台是感知問題和機會、立即回應並預測哪些銷售和供應鏈問題可能變成重大問題的中心樞紐。 Alloy.ai 受到從財富 500 強到數位原生企業的信賴，包括費列羅 (Ferrero)、Bic、勝牌 (Valvoline)、Bosch 和 Melissa & Doug。客戶通常會實現 35% 以上的...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 為您提供單一銷售資料來源，以便您可以為您的業務做出更快、更好的決策。精確預測、規劃和執行，以增加銷售量、優化庫存並與買家建立策略關係。透過 SPS Analytics，您可以存取最全面的銷售數據和由零售業專家設計的一套分析工具。我們的團隊將幫助您從解決方案中立即獲得價值，並隨著您的成長最大化您的投資。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 讓製造商和零售商能夠在用戶友好的平台上了解全通路消費者行為，包括品牌和通路轉換、家庭滲透率和購物者資料。 Numerator Insights 提供超過 35 種靈活的報告，可以更快、更深入地即時提供有關消費者行為的答案，幫助品牌和零售商識別成長機會。 Numerator Insights 由來自美國最大、最多元化的消費者小組 Numerator OmniPanel 的數據提供支援。 Numerator OmniPanel 提供跨通路消費者行為的整體視圖，捕捉超過 105,000 名靜態小組成員的超過 10 億次出行，以及 800 多個人口統計、心理和媒體...
Style Arcade
stylearcade.com
對於想要更快成長的時尚和服裝品牌來說，Style Arcade 是一個零售分析平台，可將商品推銷轉化為競爭優勢。手動流程；和不可靠的預測——Style Arcade 解鎖商品數據並主動指導零售商如何實現其未開發的收入潛力。
Crisp
gocrisp.com
Crisp 連接並分析整個供應鏈的零售數據，為 CPG 品牌提供即時、可操作的見解，以保持貨架庫存、減少浪費並大幅提升盈利能力。 Crisp 的開放資料平台將供應商與來自 40 多家零售商和經銷商的資料連接起來，在他們需要的時間和地點準確提供銷售和供應鏈見解。 Crisp 將統一的資料集（下至商店和產品層級）與 Excel、BI 工具和基於雲端的平台一起傳輸到本機儀表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智慧電子商務平台為快速消費品和數位品牌提供策略洞察力和競爭情報，以超越亞馬遜上的競爭對手。借助強大的人工智慧成長助手，電子商務專業人士或團隊現在可以輕鬆發現和提取相關見解、採取行動並衡量整個數位貨架的績效成長。亞馬遜全球首款人工智慧助理透過一個簡單的提要提供見解、競爭警報和以成長為重點的建議。對於大型團隊，Noogata 可讓您在一個平台上規劃、制定策略、分配任務並採取行動。如今，任何人都可以藉助人工智慧的力量發展亞馬遜業務。沒有猜測，沒有壓力，只有產生正面影響的見解。 Unlock the power of AI for Amazon growth: - Get ins...