替代項 - Retail Report
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
ERPLY
erply.com
Erply 提供線上銷售點和零售軟體系統。立即開始使用 Erply 基於雲端的 POS 解決方案提供更好的客戶體驗！
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 讓維護您的企業設施比以往更簡單、更透明。 建立和發送工作訂單、追蹤正在進行的工作的最新狀態並批准付款發票——所有這些都無需離開您的手機。 拍下問題的照片或從相機膠卷中上傳它們。 只需輕輕一按，即可致電、發送簡訊或發送電子郵件給指定的技術人員。 查看所有服務活動的時間表，從技術人員安排服務呼叫的時間到他們完成工作並離開工作現場的時間。 透過 OpenWrench，隨時隨地進行維護變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？
Zoined
zoined.com
將您的數據轉化為可行的業務見解。隨時隨地，即時。 ZOINED® 是一款針對零售商、餐廳和批發商的基於雲端的即插即用分析解決方案。 24 小時內啟動並運作。填寫您的企業電子郵件以瀏覽簡報。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年來最好的床墊技術進步。我們的床墊和枕頭提供免費送貨、免費退貨和 100 晚試用。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一維修店管理軟體 #1 基於雲端的銷售點維修店軟體，用於管理和發展您的維修業務
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
SULTS
sults.com.br
SULTS 擁有您管理溝通、吸引員工、確保業務品質、提高生產力和管理所有日常活動所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理軟體，使品牌、零售商和代發貨商能夠透過強大的平台管理庫存、批發關係、銷售和履行。發揮企業潛力就是提升知識、技能和工具，共同幫助您成長。 Inverge 是一個以品牌、零售商和直銷商為導向的平台，它將所有這些元素結合在一起，以改善他們的營運並實現公司目標。對於品牌而言，Inverge 可以讓零售商即時存取您的整個產品目錄、快速建立採購訂單，甚至透過代發貨銷售您的產品，從而輕鬆擴大與零售商的聯繫——讓您直接向消費者履行訂單。如果您是零售商，您將使用我們的平台追蹤多個地點的庫存、管理多通路銷售（線上和實體）並評估整個營運的績效（從收入到 3PL 追蹤）。作為代發貨...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商務解決方案，可根據任何零售商的需求進行客製化，並且遠遠超出了銷售點的範圍。整合優惠和忠誠度管理功能，獎勵最佳購物者並吸引他們再次光顧。使用銷售參與解決方案來個人化推薦並促進交叉銷售和追加銷售。最重要的是，無論購物者在何處、何時以及如何購物，都能為他們提供無縫且一致的購物體驗。
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在軟體平台中提供可行的零售見解，品牌可以利用該平台來推動其電子商務業務
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一個針對零售商的完整數據分析平台，其使命是讓零售商從數據中獲取價值。我們使用最先進的資料倉儲技術處理和儲存銷售、勞動力和客戶資料。我們的儀表板和報告使零售商能夠輕鬆找到對他們重要的數據，從而節省他們的時間並使他們能夠做出更好的數據驅動決策。
Skupos
skupos.com
連結便利零售業－Skupos 透過在一個平台上連結獨立商店、品牌和經銷商，推動更智慧、更有利可圖的零售業。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一個需求和庫存控制塔，旨在幫助消費品品牌銷售更多產品、節省時間並解決複雜的供應鏈挑戰。 Alloy.ai 建立在一個由850 多個預先建置連接器提供支援的資料平台上，將每日SKU 商店級POS 和庫存資料與供應鏈資料整合在一起，讓品牌能夠全面、即時地了解其網路中的需求和庫存。我們的雲端平台是感知問題和機會、立即回應並預測哪些銷售和供應鏈問題可能變成重大問題的中心樞紐。 Alloy.ai 受到從財富 500 強到數位原生企業的信賴，包括費列羅 (Ferrero)、Bic、勝牌 (Valvoline)、Bosch 和 Melissa & Doug。客戶通常會實現 35% 以上的...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 為您提供單一銷售資料來源，以便您可以為您的業務做出更快、更好的決策。精確預測、規劃和執行，以增加銷售量、優化庫存並與買家建立策略關係。透過 SPS Analytics，您可以存取最全面的銷售數據和由零售業專家設計的一套分析工具。我們的團隊將幫助您從解決方案中立即獲得價值，並隨著您的成長最大化您的投資。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 讓製造商和零售商能夠在用戶友好的平台上了解全通路消費者行為，包括品牌和通路轉換、家庭滲透率和購物者資料。 Numerator Insights 提供超過 35 種靈活的報告，可以更快、更深入地即時提供有關消費者行為的答案，幫助品牌和零售商識別成長機會。 Numerator Insights 由來自美國最大、最多元化的消費者小組 Numerator OmniPanel 的數據提供支援。 Numerator OmniPanel 提供跨通路消費者行為的整體視圖，捕捉超過 105,000 名靜態小組成員的超過 10 億次出行，以及 800 多個人口統計、心理和媒體...
Style Arcade
stylearcade.com
對於想要更快成長的時尚和服裝品牌來說，Style Arcade 是一個零售分析平台，可將商品推銷轉化為競爭優勢。手動流程；和不可靠的預測——Style Arcade 解鎖商品數據並主動指導零售商如何實現其未開發的收入潛力。
Crisp
gocrisp.com
Crisp 連接並分析整個供應鏈的零售數據，為 CPG 品牌提供即時、可操作的見解，以保持貨架庫存、減少浪費並大幅提升盈利能力。 Crisp 的開放資料平台將供應商與來自 40 多家零售商和經銷商的資料連接起來，在他們需要的時間和地點準確提供銷售和供應鏈見解。 Crisp 將統一的資料集（下至商店和產品層級）與 Excel、BI 工具和基於雲端的平台一起傳輸到本機儀表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Daasity
daasity.com
Daasity 讓全通路消費品牌能夠實現數據驅動。 Daasity 平台由分析師和工程師構建，支援透過電子商務、亞馬遜、零售和批發銷售的消費品牌的各種資料架構、分析和報告需求。使用 Daasity，整個組織的團隊可以獲得所有資料的集中化和規範化視圖，無論其技術堆疊中的工具如何以及未來資料需求如何變化。有關 Daasity、我們的 60 多個整合以及該平台如何為 1600 多個品牌推動更多利潤增長的更多信息，請訪問我們的 Daasity.com。