Restora POS

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Restora POS 是餐飲企業創業家的下一代自動化解決方案。一款出色的餐廳 POS 計費軟體解決方案，可單獨處理您餐廳的所有作業。 Restora POS 提出了先進的管理數位解決方案、無憂技術、響應靈敏的線上/離線系統以及熟練的備份支援團隊。 Restora POS 的重要功能： => 響應式支援=> 強大的網站和應用程式整合=> 雲端POS 計費系統=> 月度和半年訂閱設施Restora POS 的核心產品： => 餐廳管理軟體=> 餐廳庫存管理軟體 = > 餐廳POS 軟體=> 線上訂餐系統=> 雲端廚房軟體Restora POS 提供的重要業務類型： => 酒吧和啤酒廠=> 麵包店和糖果店=> 漢堡和三明治店=> 高級餐廳=> 快餐商店=> 特許經營餐廳 => 食堂餐廳 => 美食廣場 => 雲端廚房 Restora POS 不僅僅是一個餐廳自動化解決方案，而且是適合任何類型和規模餐廳的終極一體化解決方案。此外，Restora POS 與網站、應用程式和第三方配送公司緊密整合，提供高效、順暢的配送服務，並提高了不同社群媒體的線上知名度。
目錄:
Business
餐廳 POS 系統

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