替代項 - ResponseSource

Adspyder

adspyder.io

AdSpyder 是一個即將推出的數位廣告技術 SaaS 平台，可協助個人和公司分析競爭對手的廣告行銷活動，並獲得可應用於其廣告活動並從中受益的有用見解。使用 adspyder，用戶可以搜尋目前或先前在線上平台上運行的廣告，並可以獲得每個廣告的有用的基於效果的指標。用戶可以從 100 多個國家/地區和超過 11 個平台的 1.1 億多個廣告中進行搜尋。用戶還可以搜尋競爭對手的廣告和活動，以獲取有用的見解來優化自己的活動。