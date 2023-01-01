替代項 - Resonate

StatSocial

statsocial.com

StatSocial 是業界唯一的跨平台社群受眾洞察提供商，為全球機構和財富 500 強品牌提供明智的、數據驅動的行銷決策。 StatSocial 的Silhouette™ 平台提供豐富的全通路社群受眾數據，使行銷人員能夠透過多種方式對任何受眾採取行動： > 了解任何受眾的獨特興趣、興趣和偏好> 對任何消費者、競爭對手、品牌或社交受眾進行研究> 識別社交和影響者活動中有機暴露的受眾> 在全平台上部署品牌衡量研究> 識別與您的受眾互動的影響者並驗證現有合作夥伴關係> 豐富任何第一方或第三方資料集> 建立用於監控的社群面板，或上傳社群資訊受眾進行進一步分析 > 發現高度個人化、程式化行銷活動的首選...