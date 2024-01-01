ResolveAI 是一個平台，可讓您為各種業務應用程式（例如客戶服務、潛在客戶開發和調度）建立客製化的 AI 代理程式。 ResolveAI 的主要特點包括： * 訓練人工智慧代理：您可以透過上傳​​文件、網頁或其他資料來源（例如 Google 試算表）輕鬆訓練代理。這使得代理商能夠隨時了解最新資訊。 * 客製化：您可以客製化適合您品牌的人工智慧代理，包括聊天框的風格和代理的溝通方式。 * 整合：您可以將人工智慧代理整合到您的網站中，或將它們連接到您的社交媒體平台，例如 Facebook Messenger、WhatsApp、Slack 和 Instagram。這使您可以在一個地方管理所有對話。 * 監控：您可以隨時了解新的對話和即時代理請求，甚至可以在需要時開始即時聊天。 ResolveAI 提供不同的定價計劃，「Hobby」計劃每月 24 美元起，其中包括 1 個聊天機器人、20 個文件和每月 500 個活躍聊天。 「Starter」計畫的價格為每月 44 美元，「Plus」計畫的價格為每月 89 美元，並具有不斷增加的功能和功能。 該平台還提供附加服務，例如每月支付 30 美元即可刪除 ResolveAI 品牌，以及每月支付 20 美元添加額外聊天機器人的選項。 總體而言，ResolveAI 似乎是一個綜合平台，可供企業創建和管理自己的人工智慧代理，以執行各種面向客戶的任務，重點是客製化和整合。

目錄 : Productivity 聊天機器人軟體

網站： resolveai.co

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