替代項 - Renderforest
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
VistaCreate
create.vista.com
最簡單的線上圖像編輯器 ᐉ VistaCrate（以前稱為 Crello） ➤ 創建您自己的設計 ✓ 發布 ✓ 封面 ✓ 動畫 ☝ 使用最好的線上設計軟體 ⏩ 簡單且免費！ 免費的圖形設計工具可幫助您在幾分鐘內創建令人印象深刻的內容。瀏覽數千個專業範本並立即進行編輯。
PosterMyWall
postermywall.com
美麗的設計。推廣毫不費力。透過精彩的社群媒體圖片、影片、海報和傳單進行宣傳。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款線上 DIY (#DIY) 動畫影片製作工具，為每個人帶來工作室品質的簡報。動畫視頻，做得對！
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 Adobe® Acrobat® 替代方案：萬興PDF專家是您的一體化 PDF 解決方案。以更好的方式建立、編輯、轉換和簽署 PDF 文件。
Powtoon
powtoon.com
使用 Powtoon 的視覺傳播平台為任何觀眾創建專業的客製化影片。了解為什麼超過 3000 萬專業人士信任 Powtoon。
Desygner
desygner.com
面向非設計師的平面設計工具。適合所有人的內容創作。使用 Desygner 加入超過 2000 萬人和 6 萬家企業的行列。設計社群媒體貼文、廣告、簡報、名片、傳單等內容。
Move.ai
move.ai
自由行動。發揮您的想像。沒有更多的西裝，沒有更多的限制。高保真動作捕捉變得簡單。
Jitter
jitter.video
輕鬆為您的設計添加動畫效果。將您的創作匯出為影片或 GIF。一切都在您的瀏覽器中。
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI 是一款線上影片製作軟體，可協助任何人在幾秒鐘內建立影片和動畫。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Designrr
designrr.io
上傳任何網頁、MS Word、影片、播客或 YouTube，它將創建一本令人驚嘆的電子書，並將其轉換為 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易於使用。包括全面培訓、24x7 支援和 Facebook 群組。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）使組織中的每個人都能夠使用鎖定的品牌模板建立品牌內容。告別你的創意積壓。
Biteable
biteable.com
與領先的線上影片製作者一起製作品牌影片。 Biteable 是創建簡潔、引人入勝的品牌影片內容的領先解決方案。
Vyond
vyond.com
毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量（從腳本編寫到成品影片）觸手可及。使用業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器 Vyond Go，透過簡單的文字提示即可立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中是安...
Template.net
template.net
設計精美、可輕鬆編輯的模板，讓您更快、更聰明地完成工作。只需瀏覽、搜尋、儲存和下載我們易於使用的範本。
Curvenote
curvenote.com
科學寫作平台。一款專為技術寫作而設計的精美寫作工具，與 Jupyter 連接。
Xara Cloud
xara.com
更少的設計工作，更多的業務成果。 建立與您的受眾對話的內容。一個完整的工具包，透過視覺結果反映您的想法。無需設計技能。
Publitas
publitas.com
我們幫助品牌在線上發布目錄，以提供美好的購物體驗。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Picmaker
picmaker.com
使用 Picmaker 的人工智慧管理工具提升您的社群媒體遊戲。透過先進的演算法和自動化來簡化您的內容創建、排程和分析。現在試試看！
Smore
smore.com
Smore 是一款協作新聞通訊工具，專注於易用性、美觀且有意義的結果、整合和簡單的自動化。
Moovly
moovly.com
作為市場上最豐富的人工智慧影片建立工具，Moovly 為您和您的組織提供在幾分鐘內創建專業影片或簡報所需的一切。 Moovly 的基於雲端/僅瀏覽器的解決方案專為企業設計，並憑藉白標籤等功能與您當前的工作流程無縫集成，將幫助您透過其審閱系統和共享庫輕鬆與整個團隊協作，並創建高品質、參與銷售、學習與發展和內部溝通的行銷影片。 Moovly 受到亞馬遜、艾瑪迪斯和拜耳等公司的信賴，其最強大的功能無疑是其人工智慧驅動的自動視訊生成。只需連接您的資料來源或電子商務商店，只需點擊幾下即可產生數千個視頻，並將它們推送到您首選的社交媒體平台以吸引大量受眾。 Moovly 是與您的業務配合並幫助您實現所有目標...
Curated
curated.co
提供您的讀者真正喜歡的令人驚嘆的電子郵件通訊。我們堅如磐石（可自訂）的範本在每個電子郵件用戶端中看起來都很棒，因此您可以專注於內容，而不是設計。
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth 使用您自己的照片來訓練代表您外觀的自訂 AI 模型，然後可以產生各種 AI 建模風格的頭像和個人資料圖片。 Photo Booth 可以建立的個人資料圖片的品質直接取決於您上傳的圖片。你應該嘗試在你的臉上、眼睛上有盡可能多的不同視角，從不同的角度觀察它們。每張照片都應該告訴 Photo Booth 有關您的外觀和特徵的更多新資訊。每張圖片中不變的東西（眼鏡、臉部毛髮）將會強化，並在個人資料圖片中完美呈現。更改背景將幫助您突出顯示照片中不變的臉部和特徵。上傳圖片並預先選擇樣式後，模型可能需要 30 分鐘到 2 小時的時間進行訓練。訓練完成後，您的個人資料圖片將使用新訓練的模...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易於使用的拖放式動畫影片製作工具，適合初學者和專業人士，適用於任何行業和工作角色。創建專業品質的動畫影片來吸引和教育觀眾。以快速且引人入勝的方式傳達任何主題或訊息，以吸引註意力並從人群中脫穎而出，而無需花費太多。簡單直覺：無論您是專業人士還是初學者，VideoScribe 的用戶友好介面都使動畫過程變得快速而簡單。其拖放功能和直覺的控制項可讓您輕鬆地在畫布上放置和操作元素，使創建過程變得流暢和愉快。專業品質：無需大量技術技能或昂貴的製作設備即可實現專業級動畫。各種動畫效果使任何內容都栩栩如生，為觀眾創造視覺上令人驚嘆的動態體驗。無限創造力：釋放您的創造潛力，製作獨...
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一個基於網路的設計平台，專為各種規模的品牌、新創公司和創意機構量身定制，使他們能夠快速製作有影響力的 3D 品牌設計。事實證明，3D 元素在品牌、廣告、產品演示和社交媒體內容中的整合比傳統的平面設計更具吸引力，從而提高了品牌知名度，並將轉換率顯著提高了 40%。我們的使命是讓每個人都能輕鬆創建專業級 3D 設計和影片。只需拖放所需的 3D 元素並對其進行自訂即可適合您的品牌美學。透過 Pixcap，您可以透過以下方式提升您的品牌： - 大型可自訂 3D 資源庫。 - 多樣化的品牌模型套件 - 由人工智慧驅動，從簡單的文字或 2D 圖像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的動畫...
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果動畫是一家致力於開發易用但功能強大的軟體的科技公司，包括動畫製作器、白板動畫製作器、人物動畫製作器和商業影片製作器。無需編程，每個人都可以使用 Mango Animate 的任何軟體為所有行業（如教育、商業、技術等）製作精彩的影片。值得一提的是，Mango Animate的所有軟體都附帶終身免費版本，讓所有用戶都可以免費開始他們的影片之旅。