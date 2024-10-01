替代項 - Render

Exotel

exotel.com

Exotel 是一個先進的客戶互動平台，結合了 CPaaS、全通路聯絡中心和對話式 AI，為印度、東南亞、中東和非洲的 7,100 多家企業推動了超過 7,000 萬次日常對話。我們的平台旨在促進更豐富、人工智慧驅動的情境交互，為企業提供無與倫比的溝通速度和規模。我們最近獲得的端到端 VoIP 電話服務許可證鞏固了我們作為完全合規的雲端呼叫營運商的地位，從而實現了經濟高效、安全的通訊解決方案。該平台將客戶意圖、狀態和情緒基調結合在一起，打破了溝通的孤島，確保每次都透過適當的管道傳遞正確的訊息。 Exotel 的一個組成部分是情境客戶資料平台，它將原始資料轉換為個人化的客戶敘述，提供可操作的見解...