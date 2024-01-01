一種更簡單的原型設計、測試和建立車輛軟體的方法！與具有特定領域語言和鎖定流程的傳統工具相比，RemotiveLabs 降低了汽車軟體開發的複雜性，促進硬體抽象化並提供更靈活的環境。 - 使用選擇的程式語言，例如Python、Rust、C++，透過gRPC API讀寫車輛訊號資料。使用 LUA 腳本來轉換（重新命名、映射、合併或合成）以自訂頻率發出的訊號。 - 為 AAOS、ProtoPie、Unity 和類似的預期格式產生抽象層（例如 COVESA VSS、AAOS 車輛屬性）。 - 我們支援常見的車輛網路協議，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽車乙太網路 – 由 .dbc、.xml (fibex)、.ldf 和 .arxml 啟用。提供端對端保護支援。 - 左移並建立您自己的經濟實惠且可遠端使用的測試裝備/工作台，在您選擇的硬體（Nvidia Drive、Host Mobility、任何基於 Docker 的/Linux、Raspberry Pi 等）上運行。我們有多個 API 可用於連接流行的測試框架，包括 Jenkins、GitLab 等。 RemotiveLabs 讓 CI 和自動化測試變得比以往更容易。不需要額外的計算機，使用帶有您選擇的作業系統的筆記型電腦進行連接。提供免費演示 - 無需登入：立即試驗我們的簡報驅動週期中的訊號：https://demo.remotivelabs.com/ - 查看和重播訊號（Web 用戶端/參考庫） - 使用訊號並將其轉換為 Android屬性/VSS - 應用您自己的程式碼RemotiveLabs 平台中的產品： - RemotiveBroker：軟體開發人員的瑞士軍刀，用作軟體ECU、數據記錄器、用於靈活原型設計和測試台啟用器的中間件。代理硬體許可證2,500 歐元/年（在您選擇的硬體上運行，即Rasberry Pi 或任何基於Linux/Docker 的硬體- 此處提供參考套件：https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section- reference-kit ）。 - RemotiveCloud：用於播放、轉換和傳輸訊號的虛擬 RemotiveBroker 環境。無縫且簡單的協作，無需接觸硬體。雲端播放套餐900歐元/年。

網站： remotivelabs.com

免責聲明：WebCatalog 與 RemotiveLabs 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。