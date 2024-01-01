替代項 - RemoteHQ
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 開發的一系列遠端桌面軟體和遠端支援軟體。Splashtop 使用戶能夠從桌面和行動裝置遠端存取或遠端支援電腦。 Splashtop 為企業、IT 支援和服務台、MSP 和教育機構提供遠端電腦存取。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
oVice
ovice.com
與您的遠距團隊進行更多聯繫和互動 虛擬工作場所可讓您隨時隨地與任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
適合團隊的下一代通訊應用程式。 Spot 是團隊聯繫、協作和建構文化的完整解決方案。受到數百家組織的信賴。
Switchboard
switchboard.app
為更多協作會議騰出空間。帶上您已經使用的工具，與您的團隊、客戶和客戶並肩工作。
SpatialChat
spatial.chat
隨時隨地進行面對面虛擬會議的群組視訊聊天。
Consolto
consolto.com
直接從您的網站與客戶進行即時視訊聊天 安排高品質的視訊會議來完成銷售目標、發展您的業務並建立更好的業務關係
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是雲端視訊會議領域的全球領導者。輕鬆安全地舉行即時視訊通話、網路研討會、電話會議和線上會議。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的視訊聊天應用程式。您可以建立互動式虛擬房間並按照您想要的方式進行自訂。它適合會議和工作場所。
CrankWheel
crankwheel.com
透過使用內部銷售軟體進行螢幕分享、即時簡報和電話會議，銷售更多產品並提高網站投資報酬率
Deskmy
deskmy.com
遠端還是在辦公室？答案是deskMy。隨時隨地認識您的新辦公桌。從任何裝置打開您的 deskMy，您就可以直觀地看到您的所有訊息 隊友和應用程式位於同一個地方，無論您或他們身在何處。
Surfly
surfly.com
線上互動的下一波浪潮。創建協作且合規的數位旅程，無需更改應用程式或安裝軟體。
Demio
demio.com
只有 Demio 為您的觀眾提供簡單、無需下載的網路研討會體驗，以及產生更好結果所需的所有行銷工具。
join.me
join.me
在 join.me 上，螢幕分享、線上會議和團隊協作都變得快速、輕鬆。向工作展示誰才是老闆。立即免費嘗試加入我！
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一個線上工作場所，分散式團隊每天都在這裡並肩工作。無論團隊成員身在何處。在大廳、穿過校園或跨越半個地球——在組織的線上辦公室工作甚至比在同一樓層或同一房間工作更有效率。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
SoWork
sowork.com
SoWork 虛擬工作場所為遠端團隊提供了效率、存在感、自發性和連結。透過人工智慧驅動的 Office Assistant Sophia、最好的會議工具和完全客製化，SoWork 讓您的團隊比以往更快樂、更有效率。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
Teemyco
teemyco.com
Teemyco 讓團隊能夠共存，無論每個人身在何處。我們促進自發性互動並將同事聚集在一起。免費開始使用 - Teemyco 測試版現已向全世界開放！
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