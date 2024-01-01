替代項 - Relu
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
PixLab
pixlab.io
PixLab 是領先的機器視覺和媒體處理 API 獨立軟體即服務平台。我們幫助開發人員使用我們的網路和離線 SDK 實施智慧應用程式。我們的 API 功能集包括但不限於護照和身分證掃描、內容審核、臉部辨識、光學字元辨識以及許多其他 API 端點。
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 體驗無縫的圖像到文字轉換——從圖像中提取文字的最簡單方法。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供運算來加速人類進步。我們是一支深度學習工程師團隊，致力於建立世界上最好的 GPU 雲端、叢集、伺服器和工作站。我們的產品為工程師和研究人員提供了處於人類知識前沿的動力。客戶包括英特爾、微軟、谷歌、亞馬遜研究院、騰訊、凱撒醫療機構、麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、迪士尼和國防部。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一個提供電腦視覺技術的平台，讓您的應用程式能夠更好地閱讀和理解世界。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一家全球雲端視訊監控公司，致力於簡化視訊管理並使系統以經濟高效的方式擴展。幫助連接超過 150,000 個攝影機的系統整合商、安全、存取控制、人工智慧、視訊監控、電信和 SaaS 公司建立客製化的世界級視訊監控解決方案。真正的開放雲平台旨在與其他解決方案整合或建構與 IP 攝影機配合使用的新服務。 VXG 是針對 SaaS 公司的面向未來的創新技術平台和雲端 VMS 引擎，完全靈活、可擴展、經濟高效、白標和可自訂。提供最快、最簡單的真正雲端視訊監控路徑，並提供具有完整原始程式碼和所有必要組件的完整 VMS。 完全開放（與產品無關）平台的關鍵價值在於，客戶可以在自己的雲端/資料中心...
Imagga
imagga.com
Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基於最先進的深度學習技術的影像和視訊匿名化解決方案。我們的解決方案，精確模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以對人臉和車牌進行編輯，並幫助公司遵守 GDPR 等資料保護法規。 借助我們的隱私技術，我們使各行業的公司能夠使用公開記錄的攝影機資料進行分析和人工智慧。我們的客戶減輕了責任和被罰款的風險，提高了團隊的能力，縮短了上市時間，並推動創新。 Brighter AI 成立於 2017 年，是德國汽車供應商海拉 (HELLA) 的子公司。 Nvidia 在 2019 年將 Brighter AI 評為“歐洲最熱門的人工智慧新創公司”，並在 2020 年榮獲 Han...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自動驗證碼求解器提供最實惠、最快速的驗證碼求解解決方案。您可以使用其簡單的整合選項快速將其與您的程式結合起來，從而在幾秒鐘內獲得最佳結果。 Capsolver 每分鐘可回答超過 1000 萬個驗證碼，成功率為 99.15%。這意味著您的自動化或抓取將具有 99.99% 的正常運作時間。如果您有大量預算，您可以購買驗證碼包。 以市場上最低的價格，您可以獲得多種解決方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws ca...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。