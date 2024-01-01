ReLogo AI 是一種人工智慧驅動的工具，主要用於標誌設計。它提供了一種獨特的品牌推廣方法，允許用戶將其徽標轉變為多種獨特的風格。 它超越了傳統的單一風格主題方法，並擴展了品牌表現的可能性。該工具不僅專注於徽標更改，而且還用作室內設計人工智慧渲染工具。 使用者可以上傳室內設計項目的圖片，然後在短時間內獲得多種不同設計風格的逼真渲染效果。 該工具具有令人信服的積累創造力和技術的能力，使徽標和設計渲染過程變得簡單且有效率。它易於使用，只需透過電子郵件確認或使用 Google 登入即可。 該工具還支持從“城市能源”到“古代遺址”的廣泛風格，使其能夠滿足各種項目要求。

網站： relogoai.com

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