替代項 - Releasd

Truescope

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Truescope 是成長最快的媒體監控和測量服務。 Truescope 為世界各地的組織提供即時媒體洞察和商業智慧。其使命是透過簡化專業傳播者當今所需的媒體監控和分析流程，利用更好的內容、更清晰的數據和最新技術，更好地為訂閱者提供資訊。 Truescope 改變了企業、非營利組織和政府組織中的傳播專業人員從主流、線上和社群媒體獲取即時媒體情報的方式。這個 SaaS 平台利用數百萬篇文章來提供全面的即時訊息，並允許存取即時警報、儀表板和報告，以便為利益相關者提供最佳資訊。該公司由媒體情報專家團隊於 2019 年創立，並得到了站在客戶角度思考、更深入了解客戶當今需求的員工的支持。 Truesco...