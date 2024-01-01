替代項 - Reap Global
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
HoneyBook
honeybook.com
被評選為小型企業第一大客戶管理軟體。利用我們的一體化專案、發票和付款管理工具更快地保護客戶。免費試用 7 天。
Karbon
karbonhq.com
您如何經營會計師事務所。工作、客戶、規劃和溝通集中在一處。無論您的團隊是在辦公室還是遠程，您都與 Karbon 在一起。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Airwallex
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Melio
meliopayments.com
快速、簡單地支付和收款發票，無需任何常規費用。使用 Melio Payments 增加現金流並減少麻煩。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Marketing 360
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Fiskl
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適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。該公司為 100 個國家和 70 種貨幣提供服務，包括美元、加元、英鎊、歐元、港元、人民幣和澳元。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工...
Checkout.com
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Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
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Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
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提高 AR 流程的自動化、集中化和可見性，同時為客戶提供業界領先的體驗