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Readyplanet 成立於 2000 年，是東南亞領先的數位行銷公司。我們是泰國最大的網站提供者之一，目前為超過 15,000 個網站提供服務。 Readyplanet 目前正在尋找一位經驗豐富的高級系統管理員 (Linux) 加入我們的系統工程團隊。在這個高度動態的環境中，高階系統管理員將親自執行管理任務，包括但不限於腳本編寫、配置、安全性、故障排除。我們的環境主要在 Linux (CentOS) 上運作。候選人必須能夠作為團隊的一部分工作，同時也能夠接受概念或問題並獨立解決問題。強大的分析和解決問題的能力以及有效溝通的能力對於該職位非常重要。

網站： readyplanet.com

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