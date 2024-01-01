替代項 - ReadMe
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員找到並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
Document360
document360.io
Document360 可協助您在幾分鐘內建立令人驚嘆的線上知識庫。立即訪問，開始 14 天免費試用！設定簡單。 14 天免費試用。隨時取消。沒有信用卡。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Archbee
archbee.com
創建令人驚嘆的文檔所需的一切。 立即幫助您的用戶開始使用您的產品。快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考 — 無需遇到工程難題。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - 用於測驗、測驗、訓練、抽認卡、知識庫的知識管理軟體。開始使用我們的知識管理軟體。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Apiable
apiable.io
透過專為 API 團隊創建、保護、行銷和貨幣化 API 產品而建立的 API 門戶，簡化 API 入門和使用。
DeveloperHub
developerhub.io
文件平台，以現代方式協作編寫、發布、審查、分析和收集面向客戶的個人化文件的回饋。 DeveloperHub 成立於 2018 年，讓團隊中的每個人都可以就文件進行協作、立即發布並了解其文件的執行情況，從而幫助企業減少支援請求數量。
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh 不僅僅是針對所有 API 的令人驚嘆的文檔。它集中了您的所有 API 文檔，無論它們是公共的、私有的還是合作夥伴的，無論它們是 OpenAPI 還是 AsyncAPI（以及更多），也無論您是作為開發人員還是產品經理構建或使用它。由於我們的 CI 集成，即使在 Git 分支級別，文件也會自動產生並始終保持最新。當您迭代 API 開發時，Bump.sh 會發現並突出顯示更改，並在引入重大更改時向您發出警告。使用 Bump.sh 建立單一事實來源。開發資訊獲取管道並團結團隊。使 API 生態系統可發現且可擴展，無論它們是使用哪種底層技術建構的
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs 是一個基於 Web 的應用程序，用於編寫和託管文件或幫助文件。您不必配置伺服器、儲存庫或網站（如果您不想）。
PaceAI
paceai.co
人工智慧生產力工具，適用於業務分析師、產品經理、專案經理、資料分析師等非技術專業人士，可在幾秒鐘（而不是幾天）內產生和交付技術文件和想法。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護...