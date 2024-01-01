替代項 - Reactful

Reelevant

try.reelevant.com

Reelevant 是第一個按需行銷內容引擎。內容是人們與您的品牌互動的原因。我們提供一種數據驅動的方法來在消費者實際看到內容時按需創建內容。我們的平台會在幾毫秒內產生任何內容變化，並根據消費者是誰即時更新。現在可以在內容層級和跨管道擁有客戶生命週期：電子郵件、推播通知、應用程式內、簡訊、Web 等。最後，您可以為每個人產生內容。 Relevant 可以幫您省去麻煩。無需任何集成，我們利用您的堆疊，以便您可以專注於重要的事情。這就是您一直在等待的真正的個性化。跟隨人們的行銷內容。如您所知，競選活動結束。資料收集工作滿足了其真正目的：用於創建行銷內容而不是活動。借助 Reelevant 提高客戶...