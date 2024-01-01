Rayst Gradients 是一款基於人工智慧的工具，可產生各種漂亮的漸層。此集合包括可用於商業和非商業目的的漸變，無需尋求許可。 然而，提及歸屬值得讚賞。該工具提供可下載的漸變，並允許用戶根據自己的創意需求使用它們。 這個源自人工智慧的系列可以為使用者提供一系列獨特的漸變選項，以增強其項目的美感。梯度可以在各種應用中利用，包括但不限於圖形設計、網頁設計和數位藝術。 提供此工具的平台還為使用者提供了多個社交平台來互動或查詢組織的產品。 用戶可以透過 Twitter 或 Github 帳戶聯繫該服務，或加入其 Discord 伺服器以獲取更多資訊。

網站： gradients.ray.st

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