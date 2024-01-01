Raw Shorts 是一款由人工智慧支援的複雜影片創作軟體。這個線上工具允許用戶將文字轉換為動畫和高度風格化的影片。 Raw Shorts 的服務包括將電子表格、部落格和文章轉換為視頻內容，其功能範圍從創建解釋視頻和動畫到網絡和社交媒體的宣傳視頻，以及白板動畫和動畫社交帖子。 Raw Shorts 中整合的人工智慧簡化了影片製作流程。首先，這是透過掃描和分析上傳的腳本來確定創建故事板的主要概念來完成的。 接下來，人工智慧會取得相關媒體資源，並將它們在時間軸上對齊以匹配腳本，然後產生語音旁白。 Raw Shorts 還提供了一個用戶友好的拖放影片製作器，使用戶能夠手動自訂人工智慧生成的影片草稿。 此外，該平台還擁有一個免版稅的媒體庫，用戶可以存取該媒體庫來豐富他們的影片內容。最後，該平台為用戶提供各種學習資源，例如有關影片行銷和促銷的博客，以及及時的客戶支援。

網站： rawshorts.com

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