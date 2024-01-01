Raplyrics 是一款由人工智慧驅動的工具，用於產生饒舌音樂妙語。該工具使用人工智慧演算法以用戶喜歡的藝術家的風格創建獨特的饒舌歌詞。 用戶可以在提供的提示中輸入幾個單詞，該工具將根據給定的單詞生成說唱妙語。此外，用戶還可以在網站的部落格部分找到有關饒舌音樂文化及其對社會影響的真實故事。 他們還可以了解 RapLyrics ML 引擎和 API 的幕後知識。該工具是開源的，可在 GitHub 和 Medium 上使用，並有一個概述其條款和條件的政策頁面。 Raplyrics 是一款用於創建饒舌音樂妙語的強大工具，使用戶能夠按照自己喜歡的藝術家的風格製作自己獨特的歌詞。

網站： raplyrics.eu

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