Connexun 是一家位於義大利米蘭的創新科技新創公司。它的成立是為了促進文化融合、減少資訊障礙和促進國際化。 如今，Connexun 是一個人工智慧新聞引擎，擁有長期的經驗和專業知識，向開發人員、新創公司、企業以及最終的消費者推廣內容和文字分析 API 以及專有技術。它使客戶能夠即時獲取從數千個值得信賴的線上新聞媒體中提取的多語言頭條新聞、文章和動態摘要。它為客戶提供專有的文字爬行和分類技術。 Connexun 還開發了 B.I.R.B.AL.，這是其人工智慧引擎，用於為其行動應用程式提供動力，為數位化都市提供即時新聞和資訊。我們持續增強智慧工具，利用機器學習和自然語言處理的力量來分析聚合內容的大型資料集。 查看我們最近發布的“新聞 API”。它返回來自全球可信來源的當前和歷史內容和資訊。我們的爬蟲使我們的用戶能夠第一個獲取新出現的故事和最相關的資訊。 使用我們的解決方案確保即時查看，或收集有關最相關的過去故事和事件的歷史結構化資料。 免費測試我們的 API，並隨時與我們聯繫以獲取更多資訊。

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