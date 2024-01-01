Rafu Shimpo
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精心挑選、準確且相關的故事，提供小東京社區的鳥瞰圖。了解日本文化、動漫以及社群和政治。 《羅夫新報》自創刊以來一直是美國領先的日裔美國人報紙，自豪地為洛杉磯市中心的日裔美國人社區提供服務。
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