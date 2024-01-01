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Radiolab 是世界上最受歡迎的播客和公共廣播節目之一。該節目以其深入的新聞報道和創新的聲音設計而聞名。 Radiolab 由 Jad Abumrad 於 2002 年創建，最初是利用創新的構圖和聲音設計對科學、哲學和倫理進行探索。如今，Radiolab 已經擴展並發展成為長篇新聞和故事敘述的平台。該節目挑戰了聽眾對世界如何運作的先入為主的觀念。 Radiolab 具有挑釁性、感動性、愉悅性，並要求觀眾重新審視周圍的世界。 Radiolab 由 Lulu Miller 和 Latif Nasser 共同主持。長期聯合主持人羅伯特·克魯維奇 (Robert Krulwich) 於 2020 年 2 月退休，賈德·阿布姆拉德 (Jad Abumrad) 於 2022 年退休。 無論您在哪裡收聽播客，都可以找到 Radiolab。

網站： radiolab.org

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