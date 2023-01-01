替代項 - Quoter
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
EZLynx
ezlynx.com
比較評級者、代理管理系統 (AMS)、保險網站設計
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
DigiFabster
digifabster.com
成本估算軟體如何提高 CNC 機械車間的銷售？提供即時線上 CNC 報價有助於機械車間滿足客戶不斷變化的需求。在內部使用，可將您的詢價回應時間縮短至幾分鐘，或使用 DigiFabster 的機械車間報價軟體在您的網站上提供 24/7 線上報價和訂單。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們在更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究方面花費的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、 Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，僅舉幾例。
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
DocSales
docsales.com
您完成交易。我們讓他們處於自動駕駛狀態。 DocSales 允許您透過您選擇的 CRM 零點擊、零工作量產生提案和合約。
Pricer24
pricer24.com
經銷商、供應商和製造商面臨的複雜決策：建議零售價控制、市場和趨勢分析、市場報告、產品分析、動態定價。
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免費估價工具將協助您在很短的時間內建立詳細的專案範圍，並確保您的專案保持在預算範圍內。
Proposable
proposable.com
Proposable 讓您的公司能夠輕鬆建立、追蹤和簽署所有提案。從建立和發送可追蹤的基於網路的提案到使用整合式電子簽章完成交易，Proposable 自動化了整個提案流程。
PriceAgent
priceagent.com
使用我們的軟體優化定價。使用者回答問題，我們建立調查並收集資料。我們的演算法可確保品質並以圖表形式顯示見解。比較人口統計和偏好。項目可用於客製化見解，價格為 2,000 美元至 4,000 美元。
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard 的人工智慧定價優化平台可協助多通路零售商自動化並優化其定價和促銷活動。有了 Quicklizard，零售商知道他們的價格始終與其業務目標保持一致。每個 SKU 都有合適的價格。在每個頻道上。每時每刻。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
Rev.io
rev.io
Rev.io 為通訊公司、無線和物聯網供應商以及語音和網路 MSP 提供複雜的計費即服務 (BaaS)。 Rev.io 使客戶能夠利用業界最完整的報價到現金財務處理經驗來管理複雜的訂閱計費模型，從而有效地管理最終客戶的訂閱、使用、稅收、計費和支付處理。 * 計費 * 使用率 * 稅金 * 付款處理 * 佣金 * 收款 * 票務 * 工作流程 * 庫存 * 資料分析
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一種基於雲端的動態提案管理工具，它將六個核心業務應用程式組合到一個軟體中，以幫助小型企業提案團隊實現提案流程的自動化。 Zbizlink 包羅萬象。它不僅僅是一個提案管理工具，它還旨在簡化政府和商業提案，並通過眾多超智能、省時的功能（RFP 解析器、全局自動填充、特定於角色的儀表板、可自訂模板等）支援整個業務開發生命週期。更多的。立即評估機會。發現合作夥伴的潛力和合格的資源。以 3 倍的速度完成提案 – 這樣您的團隊就可以回家了。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易於使用的提案管理軟體，可讓使用者快速建立和分享銷售提案。由於其簡單性和易用性，它在競爭對手中脫穎而出。其拖放提案產生器可幫助用戶在短短幾分鐘內建立提案 - 預設情況下每個提案看起來都令人驚嘆。 Propoze 主要為自由工作者和小型企業設計。為了幫助他們贏得更多客戶並發展業務，Propoze 允許用戶（即使是永久免費計劃）創建無限數量的提案並吸引無限數量的客戶。借助 Propoze，使用者可以建立和管理自己的自訂服務和單元，並且可以根據需要向應用程式添加任意數量的客戶端。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屢獲殊榮的軟體供應商，幫助機構投資者、投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段對資料收集、分析、交換、報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect 讓分配者透過數位化、自動化和協作來簡化資料收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市場有限合夥人用來從普通合夥人收集難以找到的 ESG 數據，或一般合夥人從投資組合公司收集數據。 Dasseti Engage 讓資產和基金經理人透過簡化流程來改善投資者關係，例如：回應客戶請求、提供一致的資訊、快速安全地分發報告。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是發送提案和合約、追蹤客戶何時打開提案並透過電子簽名更快完成銷售的完美解決方案。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 經過微調的 AI 軟體為您的獨立機構、機構或企業產生業務服務建議並發現潛在客戶。省時間。增加音量。轉換更多。贏回你的時間。
Estii
estii.com
解決方案提供者的估算軟體。 Estii 協助服務企業進行估算、定價並贏得更多利潤豐厚的業務。銷售、解決方案和交付團隊可以即時協作進行估算，迭代範圍和時間表，並立即導出高品質的商業提案。
Bidhive
bidhive.com
在一處規劃、管理和追蹤公司的投標管理活動。 Bidhive 專為協助組織統一其銷售、預合約和投標團隊而開發，使時間敏感的投標流程更快、更有效率。我們更進一步，為高階主管提供分析和報告的關鍵盈虧洞察的單一來源。使用 Bidhive 等平台的好處包括提高投標投資回報的效率，以及為投標策略提供更好的見解。 Bidhive 提供對正式投標流程的端到端全面監督，包括： - 指導策略、資訊收集和提案製定的最佳實踐工具和模板- 時間表、里程碑安排和狀態更新，以同時簡化多個投標的管理，以及 -報告見解，提供獲勝率、合約授予價值和業務線績效的可見度。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化關鍵業務功能，例如提案創建、客戶支援和員工入職。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
Tango
tangoagreements.com
創意機構的客戶參與軟體。簡化提案審批、自動化開立發票和付款，並簡化附加服務的購買。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
Storydoc
storydoc.com
輕鬆創建令人驚嘆的互動式套牌，以提高參與度。從靜態 PDF 轉變為有效的宣傳資料，讓您的故事栩栩如生。