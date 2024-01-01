Quilly 是一款 CMS 自動化工具，它利用大型語言模型完全自動為您的網站產生內容。選擇主題、要在貼文中插入的關鍵字以及發布頻率，然後您就可以開始比賽了 - 其他一切都會為您處理。 Quilly 可以提高自然搜尋印象和點擊次數，從而吸引訪客造訪您的 Webflow 網站。花 30 秒創建幾個代筆，然後看著您的印象和點擊量飛速增長。 * 安排自動 CMS 帖子，以便您可以定期將內容發佈到您的網站，而無需手動操作。和我一起說，「設定好然後忘記它」！ * 利用 Quilly 的尖端大型語言模型生成豐富、全面的帖子 * 直接從 Webflow 畫布使用 Quilly 應用程式。告別上下文切換！ * 將關鍵字連貫地註入您的貼文中，以實現關鍵字在搜尋引擎中的曝光。 * 自訂您想要發布的頻率、是即時發布還是草稿發布，以及貼文的長度。

網站： quilly.ink

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