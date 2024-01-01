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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

為拉丁美洲的業務建立作業系統。 QUIK 正在為拉丁美洲的企業建立作業系統。 一方面，為 QUIK 超級應用程式提供支持，他們可以在 30 分鐘內訂購食品、雜貨和商品，同時使用他們想要的任何貨幣付款，物流由 QUIK 團隊內部處理。 另一方面，透過QUIK Pro 為業務提供動力，為他們提供一整套軟體來管理他們的業務和線上形象，擁有自己的網站、庫存管理、物流解決方案，所有這些都與QUIK 超級應用程式完美同步，從而增加銷售量和客戶滿意。

網站： quikpago.com

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