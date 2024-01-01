QuickCEP

QuickCEP

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： quickcep.com

使用 WebCatalog Desktop 上「QuickCEP」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

QuickCEP 是一個由人工智慧驅動的對話平台，可協助企業提高客戶參與度和支援。主要特點包括： * AI 驅動的聊天機器人可以處理高達 98% 的客戶支援查詢，將轉換率提高 30% 以上。 * 產品推薦功能，依顧客意圖推薦相關產品。 * 自動學習業務文件和產品手冊，提供準確的產品資訊。 * 支援訂單狀態追蹤和退貨/換貨。 * AI Email Copilot，可以起草回覆、學習電子郵件習慣，並隨著時間的推移變得更有效率。 QuickCEP 提供與 Shopify 等平台的集成，聊天機器人由 ChatGPT 等技術提供支援。該公司提供免費試用和付費計劃，將自己定位為超越人工智慧聊天機器人的全面業務解決方案，包括服務台、客戶數據和行銷自動化工具。
目錄:
Business
聊天機器人軟體

網站： quickcep.com

免責聲明：WebCatalog 與 QuickCEP 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

您可能也會喜歡

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Amto AI

Amto AI

amto.ai

Verloop.io

Verloop.io

verloop.io

chatof.ai

chatof.ai

chatof.ai

Chatgen.ai

Chatgen.ai

chatgen.ai

Yuma

Yuma

yuma.ai

Yugasa Bot

Yugasa Bot

helloyubo.com

Atom

Atom

atomchat.io

Robofy

Robofy

robofy.ai

Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

Web2Chat

Web2Chat

web2chat.ai

Teletyped

Teletyped

teletyped.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策