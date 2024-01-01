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QuickCEP 是一個由人工智慧驅動的對話平台，可協助企業提高客戶參與度和支援。主要特點包括： * AI 驅動的聊天機器人可以處理高達 98% 的客戶支援查詢，將轉換率提高 30% 以上。 * 產品推薦功能，依顧客意圖推薦相關產品。 * 自動學習業務文件和產品手冊，提供準確的產品資訊。 * 支援訂單狀態追蹤和退貨/換貨。 * AI Email Copilot，可以起草回覆、學習電子郵件習慣，並隨著時間的推移變得更有效率。 QuickCEP 提供與 Shopify 等平台的集成，聊天機器人由 ChatGPT 等技術提供支援。該公司提供免費試用和付費計劃，將自己定位為超越人工智慧聊天機器人的全面業務解決方案，包括服務台、客戶數據和行銷自動化工具。

目錄 : Business 聊天機器人軟體

網站： quickcep.com

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