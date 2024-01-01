替代項 - QuData
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美國圖片庫、素材庫、音樂庫和編輯工具提供商；它的總部位於紐約。 Shutterstock 由程式設計師兼攝影師 Jon Oringer 於 2003 年創立，擁有一個包含約 2 億張免版稅庫存照片、向量圖形和插圖的庫，以及約 1000 萬個可供授權的影片剪輯和音樂曲目。 Shutterstock 最初只是一個訂閱網站，2008 年，它從訂閱擴展到點菜定價。它自 2012 年起在紐約證券交易所公開交易。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Fluidly
fluidly.com
Fluidly 正在從根本上重新思考企業規劃和管理財務的方式，從現金流到融資。因此，無論您是尋求輕鬆管理現金的企業，還是想要更好地服務客戶的會計師，我們都可以提供協助。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智慧 IIoT 平台套件，包含專為業界設計的商業和專家應用程式。 Braincube 的平台和現成的應用程式使製造商能夠從資料流和大數據分析中找到即時和長期的價值。其操作軟體透過邊緣提供即時狀況的即時可見性，並透過雲端提供分析應用程式中心，以更好地優化效能。結合邊緣和雲，從 IIoT 平台獲得最佳結果：根據即時建議進行調整併提高未來效能。無論您是努力持續改進和提高生產力、透過機器學習降低成本、資產監控和預測性維護策略，還是透過圖表、表格和儀表板進行視覺化，從強大的應用程式商店中進行選擇，以幫助您實現特定於環境的目標。 Braincube 提供一站式服務來控制您的資料並...
Pecan
pecan.ai
Pecan 的預測分析軟體專為產生影響而設計。在幾天內獲得準確、可行的預測並釋放 AutoML 的力量。
InMoment
inmoment.com
InMoment 的體驗改進 (XI) 方法超越了傳統的客戶體驗管理，結合了數據、技術和行業專業知識。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一種自動化文件讀取和處理解決方案，透過使用 OCR 和人工智慧，將非結構化文字轉換為結構化資料。它將減少資料輸入團隊管理發票和其他文件所造成的工作量。該工具將接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之後，Parsedoc 將透過 API 將這些整合到公司的管理系統（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客戶主要希望實現發票、交貨單、採購訂單、單一管理文件 (SAD) 等文件的自動化。專為希望節省財務或採購人員手動管理和處理發票及其他文件的大部分時間的中型和大型公司而設計。
Keatext
keatext.ai
分析回饋以創造更好的使用者體驗。 Keatext 將客戶和員工的聲音帶入您的日常活動中。我們的平台是為客戶體驗、行銷和人力資源團隊建立的，旨在了解大量回饋——思考評論、開放式調查和聯絡中心票證。 1. 透過無縫設定上傳回饋。您無需重新設計技術堆疊即可了解客戶和員工的聲音。 Keatext 非常適合作為基於雲端的獨立分析平台。上傳您自己的資料檔案或使用我們的整合在幾分鐘內發現見解。 2. 了解您提供的體驗。人們已經告訴您他們在您公司的經歷。識別盲點並了解您不知道的因素正在傷害您所依賴的客戶或員工。找出影響滿意度的關鍵驅動因素。倡導更明智、數據驅動的決策。 3. 建議最具影響力的行動。提出對人們體...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是現代無程式碼、基於 SaaS 的端到端知識自動化和文字分析平台，使普通領域專家可以進行文字分析。組織使用它從分析客戶回饋中獲取價值，挖掘社交媒體以了解消費者的需求和痛點，並透過自由格式的文字回應、趨勢預測和地平線掃描來識別新興趨勢。 Dcipher Analytics 可以透過自動化枯燥的工作來節省洞察專業人員的寶貴時間，使他們能夠專注於洞察對其組織的意義以及如何採取最佳行動方案。該平台加快了所有分析師和洞察專業人士的洞察時間、模型訓練和工作流程自動化。此解決方案的基礎是針對非結構化資料（例如文字）量身定制的獨特架構和專有查詢語言。是什麼讓我們獨一無二？ ...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，數以百萬計的客戶都會對他們喜歡、喜歡、討厭或希望改變的產品留下評論。從日常常見的快速消費品產品到高端採購，產品範圍內有多個價格點和數十種變化，準確的商業智慧可能很複雜、耗時、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花費數千小時和數百萬美元分析數據的情況下獲得所需的見解？簡單：利用 Wonderflow 的高階預測分析。憑藉市場領先的語言分析、數據點整合和生成式 AI 功能，Wonderflow 可協助您釋放 VoC（客戶之聲）見解的潛力，並獲得即時結果，幫助您做出數據驅動的決策。我們使用超過 1000 萬種產品的數億條評論來發現您的產品的痛點，了解您與競爭對手的排名，獲得有關滿意度驅動因素的詳...
Text2data
text2data.com
分析完成後，您將看到文件的總體得分以及帶有突出顯示短語的輸入文字。如果您認為某些單字應該具有不同的極性，那麼檢查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是領先的金融服務大數據分析提供者。金融專業人士依賴 RavenPack 分析大量非結構化內容的速度和準確性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基於 Python 的內部腳本引擎，該引擎為不熟練的使用者配備了自動腳本產生器。然後使用者可以使用現有的GUI或可程式腳本語言來操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款無程式碼 AI 文字分類工具，可讓您根據自己的資料在一個下午訓練最新、最好的 AI 模型。最受歡迎的用例是基於電話、郵件或聊天來解釋、分析和自動化客戶支援工作流程。這使您有利於了解是什麼導致了負面的客戶體驗。 AI 模型適用於 100 多種語言，您可以同時將相同模型用於多種語言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市場領先的文字探勘和客戶聲音解決方案。立即在我們的網站上註冊以發現我們的文字 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...
unitQ
unitq.com
unitQ 是回饋循環中缺少的一環，可根據使用者回饋提供人工智慧驅動的見解，幫助您打造高品質的產品、服務和體驗。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等類別領先公司依靠unitQ 來推動成長、減少客戶流失並建立忠誠度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
Thematic
getthematic.com
主題將來自任何管道的非結構化回饋資料轉化為洞察，以改善產品和客戶體驗。在人工智慧的支援下並以您的業務知識為指導，現在您可以輕鬆、快速地獲得準確的結果。主題提供您需要的答案 - 為什麼您的分數會改變？需要解決哪些關鍵痛點？新功能好用嗎？客戶對該功能有何評價？使用您可以信賴的數據來幫助所有決策者在現場回答問題。結果？您的產品、營運和洞察團隊將在優先事項和需要解決的問題上保持一致，推動改進，從而帶來更多收入。我們的人工智慧可以直接從您的回饋數據中找到見解。然後你就可以用你的業務知識來指導人工智慧。您可以輕鬆獲得團隊採取行動所需的整體情況和所有豐富細節。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智慧驅動的文字分析，幫助品牌和機構從文字中產生客戶、目標受眾和競爭對手的情報。該平台提供了一個高效且可擴展的解決方案，可以從開放式調查、評論、客戶服務記錄和線上對話中發現可行的見解。我們使用最初與英國政府合作開發的技術來確保兒童上網安全，我們的比較方法揭示了受眾群體和品牌彼此獨特且相似的原因。領先品牌和機構正在利用洞察力來為行銷訊息、產品開發、客戶服務策略等提供資訊。定量分析告訴您業務中發生了什麼，文本分析告訴您原因。
Playvox
playvox.com
隨著對話量的增加，掌握客戶問題和請求變得越來越困難。 Prodsight 應用程式透過自動分析您的 Zendesk 和 Intercom 對話的主題和情緒，並針對最常見的使用者問題產生持續更新的報告，讓這一切變得簡單。作為客戶支援經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來掌握客戶問題，並透過撰寫內容豐富的幫助文章來減少支援請求數量。作為產品經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來識別功能請求和可用性問題。這將有助於您確定產品路線圖的優先順序，讓您以客戶回饋為基礎，並獲得團隊成員的支援。要了解 Prodsight 將為您發現哪些使用者問題，請開始 7 天免費試用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一個提供 GPT 的 CX 平台。過去，公司常常花費數週的時間從多個來源收集、分析、解釋和報告客戶回饋。現在，每個員工都可以根據客戶的聲音提出問題並獲得即時答案。 Lumoa 有助於及時做出決策，將 KPI 提高多達三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客戶體驗智慧平台幫助企業了解客戶現實並了解客戶的聲音。使用 Chattermill，公司可以統一評論、支援票證、對話和社交媒體方面的客戶回饋數據，以發現客戶對其產品和服務的需求和期望。 Chattermill 將客戶回饋、客戶支援和產品回饋統一到一個平台中，並使用深度學習人工智慧 (AI) 大規模分析客戶數據並提供可行的見解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界領先品牌使用 Chattermill 來改變客戶體驗並推動業務成長。 Chattermill 是一家私人公司，總部位於英國倫敦。欲了...
Vortexa
vortexa.com
最先進的能源分析描繪了全球貨物流程圖景。在與 Vortexa 競爭之前識別能源市場機會。
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai 是領先的消費者智慧平台，正在徹底改變企業外部資料的未來。利用其專有的人工智慧技術，NWO.ai 能夠在微觀趨勢發生重大變化之前對其進行預測，為公司提供在當今不斷變化的生態系統中競爭所需的關鍵見解。隨著組織和企業繼續依賴數據作為其成長策略的一部分，NWO.ai 提供從最多樣化的數據來源中挑選的數據智能
Enveyo
enveyo.com
透過 Enveyo 的物流優化軟體，將您的運輸業務轉變為競爭優勢並實現利潤最大化。
Prevedere
prevedere.com
Prevedere 以雲端為基礎的商業智慧解決方案利用全球經濟數據的預測能力，提供前所未有的預測準確性。
Predelo
predelo.com
在自動駕駛儀上為您的業務取得人工智慧驅動的預測和優化決策，直接與您已使用的工具整合。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Verteego
verteego.com
Verteego 的人工智慧即時分析您的數據並產生建議，以優化您的供應鏈、促進您的行銷活動。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可協助全球製造商減少過剩庫存、防止嚴重短缺並建立營運指揮。該平台以工廠為中心，彌合了複雜的供應鏈和庫存運營及其過時的、勞動密集的報告、分析和庫存決策方法之間的差距。該軟體可與任何 ERP 系統集成，並規範不同 ERP、規劃工具和其他供應鏈執行工具中的資料。在建立跨公司可見性後，該平台使用人工智慧提供規範性和優先順序的見解，採購團隊可以利用這些見解自信地優化庫存、推動永續的供應鏈效率、減少營運資本並釋放新的業務成長。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客戶告訴您什麼 Gavagai 提供突破性的文字分析技術，可根據客戶對您所說的話創建有價值的客戶見解。透過使用我們的服務持續追蹤客戶回饋，您將更了解您的客戶，這將轉化為直接的競爭優勢。我們與技術精湛的合作夥伴一起，為所有類型的行業創建客戶體驗解決方案。 發現你不知道你需要知道的事情
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一個回饋分析平台，可在幾分鐘內分析大量客戶回饋，讓您能夠快速提供深入的見解並幫助您的公司做出更好的決策。 Kapiche 的平台不需要任何設定或程式碼框架。它立即起作用。它可以讓您在一處分析所有客戶回饋。 借助 Kapiche，您獲得見解的速度可以提高 30 倍。這意味著不再需要等待數週或數月才能獲得結果；您將能夠即時回答問題。輕鬆衡量主題對 CX 指標的影響，快速深入找出根本原因，並了解客戶回饋的新趨勢。 Kapiche 還可以幫助您自信地在整個組織內分享見解。您的團隊和領導層將可以輕鬆地探索客戶洞察並進行協作。您一定會喜歡如何快速產生令人印象深刻的報告並即時回答臨時...
Beehive AI
beehive.ai
只有 Beehive AI 將客製化的生成式 AI 與定量分析相結合，因此研究和洞察領導者可以超越文本摘要和孤立的數據，為業務利益相關者產生可靠、可操作的答案。憑藉經過人類專家驗證的客製化自學語言模型和內建統計分析，Beehive AI 可以幫助組織利用人工智慧的力量來提供見解，同時消除手動編碼、資料幻覺和浪費的研究。 Beehive AI 從組織中運行的任何洞察程序中獲取數據，打破數據集之間的孤島，以創建統一的分析體驗並解鎖更完整的跨數據集洞察。與需要手動設定和維護的傳統ML/NLP 工具或依賴通用LLM 並產生不可靠結果的新生成式AI 創新不同，Beehive AI 使用專為您的組織設計的...
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一體化分析和報告軟體，旨在幫助市場研究人員快速找到並分享強大的數據故事。 1. 專案完成速度更快。 2. 處理通常外包的內部任務。 3. 簡化產生引人入勝、自動更新的報告和儀表板。 4.加強品質控制。借助 Displayr，您將擁有一個用於分析、視覺化、報告和儀表板的單一平台。無論是 MaxDiff、Conjoint、市場區隔、客戶回饋、品牌研究，或是自動更新、互動式儀表板以及尖端機器學習和文字編碼等進階功能，Displayr 都具備。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。從基本分析任務到最深入的研究項目：透過ATLAS.ti，您可以輕鬆解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可行的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動查找見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Kimola
kimola.com
Kimola 是一家 ResTech 公司，為研究專業人員提供 SaaS 產品。 Kimola Analytics 提供特定消費者生活方式的不同面向。這些受眾由用戶定義並由 Kimola 的人工智慧引擎產生。這樣廣告商就可以在幾秒鐘內了解他們的受眾常去哪裡、看什麼電視、喜歡哪個名人或有影響力的人，以及他們如何根據自己的興趣進行區分。 Kimola Cognitive 為開發人員提供 API 服務，以便在他們的應用程式中使用我們的技術。這些 API 服務可偵測文字區塊的語言和情感，提取實體並在大量非結構化文字資料中進行搜尋。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Caplena
caplena.com
您是否曾花費無數時間繁瑣地篩選大量客戶回饋？ Caplena.com 使用增強智能來大幅減少分析評論或開放式問題回復中的大量自由文本所需的時間。 Caplena 在幾分鐘內即可識別主題並自動標記您的整個資料集，使您免於重複分類。專注於真正重要的事情—產生更深入、更有意義的見解。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。
Forsta
forsta.com
Forsta 是Press Ganey 旗下公司，為HX（人類體驗）平台提供支持，該平台是一個綜合性體驗和研究技術平台，可打破CX（客戶體驗）、員工體驗(EX)、市場研究之間的隔閡，從而使公司能夠獲得更深入、更全面地了解受眾的體驗。 HX 平台收集和分析數據，並將結果轉化為可共享的行動，為決策提供資訊並推動成長。 Forsta 的技術與其專家顧問團隊結合，為金融服務、醫療保健、酒店、市場研究、專業服務、零售和技術等多個行業的組織提供服務。 Forsta 獲選為 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客戶之聲領導者。欲了解更多信息，請訪問 www.forsta.com。
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是從顧客評論和對話中獲取可行見解的最快、最簡單的方法。我們基於 AI 的 360 度回饋分析平台提供 40 多個集成，並即時揭示對 CX、行銷和客戶支援團隊重要的情緒、主題和數據。
Comments Analytics
commentsanalytics.com
來自影片、社交貼文、產品頁面非結構化文字資料的有價值、清晰、可觀和卓越的見解 - 幫助您更好地了解客戶的想法、感受、動機和決策過程。 Comments Analytics 是一款人工智慧工具，可對非結構化文字資料進行深入分析，包括情緒分析、評論類別、命名實體識別和關鍵字擷取。 CommentsAnalytics 服務的主要優點： 1 - 客戶洞察 2 - 品牌聲譽管理 3 - 產品開發與創新 4 - 客戶體驗增強
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...